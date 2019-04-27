В чем заключается опасность популярных соковых диет Всё большее количество знаменитостей популяризирует соковые диеты, однако эксперты в области здорового питания категорически не советуют следовать звездным примерам. Они подробно объяснили, чем опасны эти методики похудения для организма человека.