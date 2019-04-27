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Здоровый кишечник: лучший весенний продукт для его поддержания

Здоровый кишечник: лучший весенний продукт для его поддержания
17:43 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Весной для оздоровления работы кишечника, составляющей основу крепкого иммунитета, очень полезно есть спаржу.

Издание Medical Express опубликовало доводы специалистов о том, почему спаржу можно смело считать лучшим весенним продуктом для поддержания здоровых функций кишечника.

Употреблять ее в этом время года диетологи советуют как можно чаще – в виде гарнира или основного блюда. При этом эксперты рекомендуют выбирать спаржу с закрытыми и твердыми "наконечниками" - в ней больше полезных микроэлементов. В частности, один из самых ценных компонентов спаржи, аспарагин, обладает свойством активировать выведение из организма токсинов

Но почему специалисты называют спаржу лучшей для кишечника? Эксперты поясняют, что спаржа является источником естественных пребиотиков, стимулирующих жизнедеятельность в кишечнике полезных бактерии. Эти микроорганизмы влияют на осуществление многих процессов в организме – например, на проводимость сигналов иммунной системы, пищеварение, а также синтез жизненно важных витаминов группы В. Содержащийся в спарже полисахарид инулин является питанием для колоний полезных бактерий, населяющих толстый кишечник, а цинк укрепляет соединительную ткань кишечника и стенок желудка.

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Богата спаржа и на антиоксиданты, защищающие пищеварительную систему от негативного влияния агрессивных факторов. Так, в ней много витамина C, известного борца с болезнетворными бактериями и вирусами, эффективно выводящего токсины, поддерживающего внешнесекреторную функцию поджелудочной, улучшающего желчеотделение. Другой витамин спаржи, E (токоферол), помимо защиты органов пищеварительной системы от свободных радикалов, болезнетворных и вирусных инфекций, также отвечает за питание клеток, ускоряет регенерацию тканей.

Диетологи посоветовали использовать спаржу для приготовления в пищу сразу. Этот продукт относительно быстро портится и теряет полезные качества.

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Здоровье, Продукты, Польза, Кишечник, Спаржа.
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