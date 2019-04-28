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Стоматологи назвали сладости, которые вредны для зубов

Стоматологи назвали сладости, которые вредны для зубов
06:43 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Сладости, которые имеют в составе сахар, плохо влияют на состояние зубов.

А при постоянном употреблении это приводит к возникновению кариеса.

1. Печенье, сушки, булки, тортики, пирожные и другие хлебобулочные изделия

При пережевывании превращаются в вязкую и липкую массу, которая прочно прилипает к зубам и задерживается на них надолго. Кроме того, это простые углеводы. Их переваривание (расщепление) начинается в полости рта. При этом образуются различные кислоты.

Длительное нахождение остатков такой пищи в полости рта способствует устойчивому снижению pH (закислению). Это и создает благоприятные условия для развития кариеса.

2. Леденцы, карамель, конфеты на палочках, чупа-чупсы

Эти сладости слишком долго находятся в ротовой полости. На рассасывание таких сладостей уходит иногда и 15 и 30 минут. Далее схема такая же – длительное снижение pH большое количество кислот, кариес.

Кроме того сосательные конфеты почти на 100% состоят из сахара. По сути, карамель – это вареный сахар, который не полезен не только для зубов, но и для всего организма.

3. Шоколадные конфеты

Они превращаются в липкую и вязкую массу при пережевывании и содержат сахар. Поэтому обычные шоколадки и шоколадные конфеты точно также не полезны для зубов.

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Сладости, Вредные сладости для зубов, Вред для зубов, Опасность для зубов.
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