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Как обезопасить себя от вреда пасхальных куличиков

Как обезопасить себя от вреда пасхальных куличиков
14:09 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Мы расскажем о необходимости соблюдать осторожность при потреблении главных пасхальных блюд

По мнению диетологов, главная опасность пасхальных блюд таится не в яйцах, а в верхушках куличей, поскольку в глазури и красивой посыпке содержится ударная доза сахара.

По сравнению с куличом, творожная пасха менее калорийна, уверяют диетологи.

Напомним, изначально на Руси пасхальным куличом считалась обыкновенная подовая сдоба, выпекавшаяся на противне без формы. Это был хлеб с изюмом. Привычный христианам вид перевернутой пирамидки с украшенным глазурью верхом кулич приобрел только в XIX веке.

К слову, в конце XVIII века на Руси появился французский рецепт ромовой бабы - baba au rum. Он стремительно набрал популярность и вошел в коллизию с куличом, поскольку сложно было найти более изящное, но в то же время скромное блюдо, чем сочетание ромового изюма и сахарной глазури. Постепенно особенности рецептуры ромовой бабы перекочевали в рецепт кулича, но со своими изменениями, а советский быт только закрепил этот процесс.

"Выходим" из поста правильно: советы диетолога

Поскольку в условиях коммунальных кухонь печь традиционные подовые куличи было сложно, формовая выпечка с изюмом и глазурью быстро завоевала сердца наших хозяек.

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Здоровье, Пасхальные куличики, Вред куличиков.
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