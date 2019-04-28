Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты
В США успешно испытали вторую ступень украинско-американской ракеты
В Украине приостановили выдачу биометрических документов
В Украине приостановили выдачу биометрических документов
Манчестер Юнайтед и Челси разошлись миром
Манчестер Юнайтед и Челси разошлись миром
Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины
Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины

Синусит: действенные методы лечения

Синусит: действенные методы лечения
21:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Синусит - воспаление одной из придаточных пазух носа.

Зачастую поражение симметричное, у некоторых пациентов в патологический процесс может вовлекаться не одна группа пазух. К основным клиническим проявлениям болезни относятся затрудненное дыхание через носовые ходы, их попеременная заложенность, длительный насморк с выделениями различного характера. Достаточно часто пациенты жалуются на снижение обоняния, постоянную головную боль в области лба, слезотечение. При остром течении процесса синусит может сопровождаться повышением температуры тела.

Основные формы синусита

  • Гайморит - воспаление верхнечелюстной (гайморовой) пазухи;
  • Фронтит - воспаление лобной пазухи;
  • Этмоидит - воспаление, захватывающее решетчатый лабиринт;
  • Сфеноидит - воспалительная реакция, с локализацией в клиновидной пазухе.

В зависимости от формы течения синуситов принято выделять острые и хронические. К первым относится впервые выявленное заболевание, а ко вторым - повторное обострение воспаление придаточной пазухи носа, ранее бывшее в анамнезе пациента.

Наиболее действенные методы лечения болезни:

  • К основным принципам лечения синусита в острой фазе относятся:
  • Устранение отечности носовых пазух;
  • Нормализация отхождения слизи;
  • Снижение интенсивности воспалительного процесса;
  • Предотвращение развития патогенной флоры;
  • Восстановление иммунного ответа организма с помощью ведения правильного образа жизни.

Своевременное обращение за помощью к специалисту, проведение необходимой диагностики и назначение индивидуального плана лечения - залог успешного выздоровления. Наиболее действенные методы лечения болезни приведены ниже.

Медикаментозное лечение

Основным компонентом консервативного лечения является назначение медикаментозных препаратов. Антибиотикотерапия позволяет бороться с возбудителем и воспалительным процессом. Сосудосуживающие средства помогают бороться с отеком слизистой и облегчают дыхание через носовые ходы. При их назначении важно помнить о возможном привыкании. Антигистаминные препараты позволяют бороться с аллергическими реакциями, спровоцировавшими появление синусита.

Симптомы онкологии, которые нельзя игнорировать

Хирургическое лечение

Если использование консервативной терапии не дает ожидаемых результатов и отсутствует динамика в лечении, то обоснованным будет проведение пункции. С помощью специальных инструментов пациенту выполняются небольшие проколы, через которые впоследствии выводится вся скопившаяся слизь. После этого носовые ходы промываются антисептическими растворами.

Физиотерапевтическое лечение

Прогревания, лазерная и магнитная терапия, воздействие токами - наиболее действенные физиотерапевтические процедуры. Для лечения заболевания также часто используют и промывание придаточных пазух носа специальными препаратами, действенность этой процедуры в борьбе с болезнью подтверждена многими ЛОР-врачами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лечение, Советы, Заболевание, Синусит.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
02 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
03 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
04 Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy (Видео)
05 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха на Донбассе: боевики один раз нарушили режим тишины
Пасха в ООС: боевики один раз нарушили режим тишины
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
В храмах Украины прошли массовые мероприятия по случаю Пасхи (Фото)
В храмах Украины прошли богослужения по случаю Пасхи
Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь