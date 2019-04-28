Синусит: действенные методы лечения

Новости шоу бизнеса: Синусит - воспаление одной из придаточных пазух носа.

Зачастую поражение симметричное, у некоторых пациентов в патологический процесс может вовлекаться не одна группа пазух. К основным клиническим проявлениям болезни относятся затрудненное дыхание через носовые ходы, их попеременная заложенность, длительный насморк с выделениями различного характера. Достаточно часто пациенты жалуются на снижение обоняния, постоянную головную боль в области лба, слезотечение. При остром течении процесса синусит может сопровождаться повышением температуры тела.

Основные формы синусита

Гайморит - воспаление верхнечелюстной (гайморовой) пазухи;

Фронтит - воспаление лобной пазухи;

Этмоидит - воспаление, захватывающее решетчатый лабиринт;

Сфеноидит - воспалительная реакция, с локализацией в клиновидной пазухе.

В зависимости от формы течения синуситов принято выделять острые и хронические. К первым относится впервые выявленное заболевание, а ко вторым - повторное обострение воспаление придаточной пазухи носа, ранее бывшее в анамнезе пациента.

Наиболее действенные методы лечения болезни:

К основным принципам лечения синусита в острой фазе относятся:

Устранение отечности носовых пазух;

Нормализация отхождения слизи;

Снижение интенсивности воспалительного процесса;

Предотвращение развития патогенной флоры;

Восстановление иммунного ответа организма с помощью ведения правильного образа жизни.

Своевременное обращение за помощью к специалисту, проведение необходимой диагностики и назначение индивидуального плана лечения - залог успешного выздоровления. Наиболее действенные методы лечения болезни приведены ниже.

Медикаментозное лечение

Основным компонентом консервативного лечения является назначение медикаментозных препаратов. Антибиотикотерапия позволяет бороться с возбудителем и воспалительным процессом. Сосудосуживающие средства помогают бороться с отеком слизистой и облегчают дыхание через носовые ходы. При их назначении важно помнить о возможном привыкании. Антигистаминные препараты позволяют бороться с аллергическими реакциями, спровоцировавшими появление синусита.

Хирургическое лечение

Если использование консервативной терапии не дает ожидаемых результатов и отсутствует динамика в лечении, то обоснованным будет проведение пункции. С помощью специальных инструментов пациенту выполняются небольшие проколы, через которые впоследствии выводится вся скопившаяся слизь. После этого носовые ходы промываются антисептическими растворами.

Физиотерапевтическое лечение

Прогревания, лазерная и магнитная терапия, воздействие токами - наиболее действенные физиотерапевтические процедуры. Для лечения заболевания также часто используют и промывание придаточных пазух носа специальными препаратами, действенность этой процедуры в борьбе с болезнью подтверждена многими ЛОР-врачами.