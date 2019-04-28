Синусит: действенные методы лечения

Зачастую поражение симметричное, у некоторых пациентов в патологический процесс может вовлекаться не одна группа пазух. К основным клиническим проявлениям болезни относятся затрудненное дыхание через носовые ходы, их попеременная заложенность, длительный насморк с выделениями различного характера. Достаточно часто пациенты жалуются на снижение обоняния, постоянную головную боль в области лба, слезотечение. При остром течении процесса синусит может сопровождаться повышением температуры тела.
Основные формы синусита
В зависимости от формы течения синуситов принято выделять острые и хронические. К первым относится впервые выявленное заболевание, а ко вторым - повторное обострение воспаление придаточной пазухи носа, ранее бывшее в анамнезе пациента.
Наиболее действенные методы лечения болезни:
Своевременное обращение за помощью к специалисту, проведение необходимой диагностики и назначение индивидуального плана лечения - залог успешного выздоровления. Наиболее действенные методы лечения болезни приведены ниже.
Медикаментозное лечение
Основным компонентом консервативного лечения является назначение медикаментозных препаратов. Антибиотикотерапия позволяет бороться с возбудителем и воспалительным процессом. Сосудосуживающие средства помогают бороться с отеком слизистой и облегчают дыхание через носовые ходы. При их назначении важно помнить о возможном привыкании. Антигистаминные препараты позволяют бороться с аллергическими реакциями, спровоцировавшими появление синусита.
Хирургическое лечение
Если использование консервативной терапии не дает ожидаемых результатов и отсутствует динамика в лечении, то обоснованным будет проведение пункции. С помощью специальных инструментов пациенту выполняются небольшие проколы, через которые впоследствии выводится вся скопившаяся слизь. После этого носовые ходы промываются антисептическими растворами.
Физиотерапевтическое лечение
Прогревания, лазерная и магнитная терапия, воздействие токами - наиболее действенные физиотерапевтические процедуры. Для лечения заболевания также часто используют и промывание придаточных пазух носа специальными препаратами, действенность этой процедуры в борьбе с болезнью подтверждена многими ЛОР-врачами.