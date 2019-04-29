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Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы

Не такие уж и безопасные: Электронные сигареты могут стать причиной астмы
05:45 Сегодня Телеграф gearmix.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В электронных сигаретах впервые выявлены токсины биологического происхождения, вызывающие астму.

Во многих странах проводятся решительные кампании за то, чтобы курильщики сигарет переходили на электронные сигареты. При этом утверждается, что вред от вейпинга, в худшем случае, составляет всего пять процентов по сравнению с традиционным курением.

При этом цифры статистики в Британии показывают, что число британских детей и подростков, увлекающихся вейпингом, удвоилось за последние годы.

По данным за 2018 год приблизительно 16 процентов детей в возрасте от 11 до 18 лет сообщили, что они пробовали вейпинг, по сравнению с 8,1 процента в 2014 году.

Доля тех, кто сообщил, что они никогда не пробовали электронные сигареты, снизилась с 91,5 процента в 2014 году до 83,4 процента в 2018 году.

Из-за давления общественности с 2016 года в Великобритании запрещено продавать электронные сигареты лицам моложе 18 лет.

Исследование, проведенное Гарвардским университетом, показало, что каждый четвёртый из наиболее популярных продуктов для вейпинга содержит в себе составляющие, которые вызывают астму, провоцируя воспаление и ослабляя функцию лёгких.

Кроме того, исследование показало, что сладкие фруктовые ароматы, которые особенно популярны среди подростков, чаще всего содержат токсины.

Между тем, позиция британской системы здравоохранения подвергается все большей критике со стороны учёных, которые считают, что ещё слишком рано оценивать истинную опасность вейпинга.

Гарвардская команда изучила 75 популярных марок электронных сигарет, а также их одноразовые картриджи и жидкости для многоразовых устройств.

Они обнаружили, что 27 процентов изделий содержали следы эндотоксина микробного происхождения, часто встречающегося в сельскохозяйственной и промышленной отраслях, а 81 процент содержали следы глюканов, которые присутствуют в клеточных стенках большинства грибков.

Профессор Дэвид Кристиани, эксперт по генетике окружающей среды и старший автор исследования, заявил: "Было показано, что грамотрицательные бактериальные эндотоксины и глюканы, получаемые при вдыхании, вызывают острый и хронический респираторный эффект".

"Обнаружение этих токсинов в продуктах для электронных сигарет усиливает растущую обеспокоенность по поводу возможности неблагоприятного воздействия на дыхательные пути в организмах пользователей".

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Электронные сигареты, Астма, Вэйпинг.
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