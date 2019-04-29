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Женщины с ранним половым созреванием имеют больше шансов потолстеть

Женщины с ранним половым созреванием имеют больше шансов потолстеть
21:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Некоторые подростки достигают половой зрелости раньше, чем другие. Исследователи обнаружили, что девочки с ранним половым созреванием чаще страдают от ожирения.

Раннее половое созревание увеличивает вероятность ожирения.

Британские исследователи выявили, что у девочек с ранним половым созреванием больше шансов заболеть ожирением. Врачи опубликовали результаты исследования в англоязычном журнале International Journal of Obesity. Предыдущие исследования уже обнаружили связь между ожирением и половым созреванием. Один из факторов риска ожирения - увеличенное потребление пищи и недостаток физической активности. Иногда избыточный вес возникает при раннем вступлении в половую связь. Однако на результаты могут влиять ситуационные факторы-этническая принадлежность, экономический статус, уровень образования и диета. Вышеперечисленные факторы затрудняют определение причины ожирения из-за раннего полового созревания.

Более старые исследования показали, что существует связь между ожирением и ранним половым созревании. Однако ученые не знали, что является причиной - ожирение раннего полового созревание или наоборот. Последнее исследование ясно показало, что раннее половое созревание является фактором риска избыточного веса. У девочек, у которых наступает половая зрелость в раннем возрасте, как правило, развивается более высокий индекс массы тела (ИМТ). Текущие результаты исследования помогают распутать сложные внешние факторы и дают представление о причинно-следственной связи. Результаты работы ученых показывает, что раннее половое созревание оказывает значительное влияние на риск ожирения у женщины.

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Генетическая основа определяет человеческую жизнь

Для исследования группа ученых использовала ДНК в качестве инструмента для изучения влияния наступления половой зрелости на массу тела. Гены в каждой клетке тела происходят от родителей. Генетическая основа зародыша определяет цвет волос, а также риск некоторых заболеваний. Используя данные 182 416 женщин, ученые определили 122 генетических варианта, которые были тесно связаны с наступлением половой зрелости. Причем возраст женщины в первый период определялся с помощью опросника. Затем команда проанализировала данные из британского биобанка, который содержит биомедицинскую информацию о сотнях тысяч людей. Биобанк также объединяет физиологические данные с данными генетических последовательностей и ответами на вопросник. Во второй группе из 80 465 женщин, для которых были доступны измерения ИМТ, они искали влияние генетических вариантов на вес. Ученые определили, что существует связь между первым менструальным циклом и массой тела.

Результаты были проверены несколько раз

Первый научный анализ выявил связь между определенными генетическими вариантами и массой тела. У тех женщин, которые имели генные варианты, связанные с более ранним половым созреванием, был больший вес. Исследователи изучили эти отношения в третьей группе из 70 962 женщин и обнаружили там такую же связь.

Как раннее половое созревание влияет на вес тела?

Врачи провели серию статистических анализов, чтобы проверить достоверность результатов. Результаты подтвердились, поэтому эксперты убеждены в точности выводов исследования. По словам исследователей, остается неясным, как раннее созревание напрямую влияет на массу тела. Различия между физической и эмоциональной зрелостью могут сыграть свою роль. Авторы предполагают, что физические эффекты гормональных изменений в период полового созревания могут также привести к большей массе тела. Исследовательская группа планирует разработать профилактические препараты и рекомендации для отсрочивания наступления половой зрелости. Новые способы профилактики, как считают специалисты, помогут эффективно бороться с ожирением. Раннее выявление и борьба с избыточным весом играют значительную роль в выздоровлении пациента.

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Здоровье, Исследования, Ожирение, Раннее половое созревание, Здоровый способ жизни.
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