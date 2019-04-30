Скачать
Вторник, 30.04.2019
ЦИК объявила результаты выборов: Зеленский избран президентом Украины
Зеленский избран президентом Украины
Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму
Украина обратится в Совет Европы из-за обысков в Крыму
Украина U-16 разгромила Фиджи на Кубке развития УЕФА
Украина U-16 разгромила Фиджи на Кубке развития УЕФА
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники
Магнитные бури в Украине ударят на майские праздники

Создан антибиотик, который способен повредить ДНК раковых клеток

Создан антибиотик, который способен повредить ДНК раковых клеток
12:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Новый антибиотик кедарцидин - эффективное вещество в борьбе с раковыми клетками.

Антибиотик кедарцидин был синтезирован международной группой исследователей из Великобритании и Японии (Университет Линкольна, Токийский университет). В своем природном виде вещество впервые было обнаружено 30 лет назад в Индии. Ученые отмечают, что почва является натуральным источником всех антибиотиков, разработанных с 1940-х годов.

Выделенное из почвы вещество – прообраз кедарцидина проявило при его исследовании мощные противоопухолевые и антибактериальные свойства. Однако оно обладало сложной молекулярной структурой, которую ученым предстояло расшифровать, чтобы синтезировать лекарство в лабораторных условиях. Лишь недавно молекулярная структура кедарцидина поддалась анализу и пониманию, что и позволило создать противораковый антибиотик.

Названы полезные свойства петрушки, о которых вы даже не знали

Полученный учеными кедарцидин обладает высокой биологической активностью, за счет которой повреждает ДНК в клетках-мишенях микроорганизмов и раковых образований, предотвращая их дальнейший рост. Авторы ноу-хау заявили о том, что кедарцидин можно будет использовать против клеток лейкемии и меланомы. Они прогнозируют появление нового поколения антибиотиков из числа противораковых агентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рак, Здоровье, Раковые клетки, Антибиотик, средство против рака, ДНК раковых клеток.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
02 Поздравления с днем рождения на 30 апреля в прозе и открытках
03 Парубий заявил, что закон о языке обязательно будет подписан
04 СМИ: Дан Балан сделал интересное предложение победительнице шоу "Голос країни"
05 Это не ваше дело: Саакашвили резко ответил Путину на призыв к Зеленскому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Впервые за двести лет в Японии император отрекся от престола
Впервые за двести лет в Японии император отрекся от престола
Май начнется с дождей: синоптики рассказали, что Украину накроет похолодание
Май начнется с дождей: Украину накроет похолодание
ДТП с украинцами в ​​России: в МИД рассказали подробности
ДТП с украинцами в ​​России: появились подробности
Кейт Миддлтон получила особенный подарок от королевы Елизаветы
Кейт Миддлтон получила особенный подарок от королевы Елизаветы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь