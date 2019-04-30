Создан антибиотик, который способен повредить ДНК раковых клеток

Новости шоу бизнеса: Новый антибиотик кедарцидин - эффективное вещество в борьбе с раковыми клетками.

Антибиотик кедарцидин был синтезирован международной группой исследователей из Великобритании и Японии (Университет Линкольна, Токийский университет). В своем природном виде вещество впервые было обнаружено 30 лет назад в Индии. Ученые отмечают, что почва является натуральным источником всех антибиотиков, разработанных с 1940-х годов.

Выделенное из почвы вещество – прообраз кедарцидина проявило при его исследовании мощные противоопухолевые и антибактериальные свойства. Однако оно обладало сложной молекулярной структурой, которую ученым предстояло расшифровать, чтобы синтезировать лекарство в лабораторных условиях. Лишь недавно молекулярная структура кедарцидина поддалась анализу и пониманию, что и позволило создать противораковый антибиотик.

Полученный учеными кедарцидин обладает высокой биологической активностью, за счет которой повреждает ДНК в клетках-мишенях микроорганизмов и раковых образований, предотвращая их дальнейший рост. Авторы ноу-хау заявили о том, что кедарцидин можно будет использовать против клеток лейкемии и меланомы. Они прогнозируют появление нового поколения антибиотиков из числа противораковых агентов.