Полезные отвары с целебными свойствами алоэ

Новости шоу бизнеса: Целебные свойства алоэ были известны еще более 3 тысяч лет назад.

Препараты алоэ обладают противовоспалительным, антибактериальным, желчегонным, противоожоговым и ранозаживляющим действием, усиливают секрецию пищеварительных желез, улучшают аппетит и пищеварение, а также способствуют оздоровлению сердечнососудистой системы.

Отвар для укрепления сосудов

Требуется: 1 ст. л. алоэ, 4 ст. л. горца птичьего, 2 ст. л. зверобоя, 1 ч. л. вереска, 2 ст. л. овса.

Способ приготовления. Овес очистите и промойте под струей проточной холодной воды. Затем залейте его водой комнатной температуры и поставьте на сильный огонь, дайте ему закипеть и сразу же снимите с огня, оставив настаиваться в темном прохладном месте на 12 ч. Мелко нарезанные травы залейте отваром из овса, проварите 10 мин и настаивайте еще 30 мин. После этого отвар процедите.

Способ применения. Принимайте по 4 ст. л. 3 раза в день: 2 ст. л. перед едой и 2 ст. л. после приема пищи.

Отвар укрепляет сосуды, при систематическом его использовании повышается возможность предупредить некоторые сердечные заболевания.

Калиново-зверобойный отвар

Требуется: 1 ст. л. алоэ, 3 ст. л. плодов калины, 3 ст. л. зверобоя, 1 л воды.

Способ приготовления и применения. Плоды калины и свежие измельченные цветки зверобоя разотрите до появления сока. Вскипятите воду в кастрюле, заварите крутым кипятком растения, прокипятите 15 мин на медленном огне и настаивайте 3 ч. Процеженный отвар принимайте по 1/2 стакана 3–4 раза после еды.

Этот отвар снижает артериальное давление, применяется при гипертонической болезни сердца.

Настойка из зверобоя, алоэ и корня валерианы

Требуется: 1 ст. л. алоэ, 1 небольшой корень валерьяны, 1 ч. л. зверобоя, 1 ч. л. шалфея, 100 мл спирта.

Способ приготовления и применения. Корень валерианы, траву зверобоя и шалфея измельчите и настаивайте 16–18 дней в спирте. После того как настойка будет готова, пропустите ее через фильтр. Перед тем как ложиться спать, смочите в настойке ватный тампон и нюхайте по 30 секунд поочередно каждой ноздрей. Эту процедуру проделывайте в течение 2–3 недель, перерывов в лечении делать не следует. Через 7 дней у вас значительно улучшится сон, пройдут головные боли, нормализуется артериальное давление. Особенно хорошо применять настойку зверобоя в сочетании с корнем валерианы и шалфея при повышенном артериальном давлении.

Ягодно-травяной отвар

Требуется: 1 ст. л. алоэ, 3 ч. л. календулы лекарственной, 2 ч. л. душицы, 1 ч. л. бузины, 1 ч. л. зверобоя.

Способ приготовления и применения. Календулу, душицу, бузину, зверобой заварите крутым кипятком, поставьте на огонь и кипятите в течение 10 мин, после этого остудите. Охлажденный настой процедите через марлю 2 раза. Принимайте в холодном виде по 1 ст. л. 4 раза в день при сердечной недостаточности, после перенесенного инфаркта миокарда.

Спиртовая настойка с чабрецом и алоэ

Требуется: 1 ст. л. алоэ, 300 мл спирта, 500 мл морковного сока, 200 г сахара, 3 ст. л. чабреца, 2 ст. л. зверобоя.

Способ приготовления и применения. Соедините все компоненты, хорошо перемешайте, настаивайте в прохладном месте в течение 3 суток в плотно закрытой посуде. Затем настойку отожмите и процедите. Употребляйте по 50 мл 2 раза в день за 40 мин до еды. Настойка обладает успокаивающим действием, снимает спазм сосудов головного мозга, укрепляет нервную систему. Ее применяйте не более 1 раза в неделю.

Спиртовая настойка с алоэ и арникой

Требуется: 1 ст. л. алоэ, 1 ч. л. цветков арники, 1 ст. л. зверобоя, 300 мл спирта.

Способ приготовления и применения. Травы измельчите, залейте спиртом и поставьте на 3–4 дня на солнце. Когда положенный срок истечет, настойку процедите через двойной слой марли.

Применяйте настойку по 10 капель на 1 стакан воды 3 раза в день перед едой. Курс лечения – 2–3 недели. Такую настойку употребляйте при стенокардии, кардиосклерозе.

Картофельно-мятная смесь

Требуется: 1 ст. л. алоэ, 1 картофелина, 2 ст. л. зверобоя, 1 ст. л. мяты, 500 мл воды.

Способ приготовления и применения. Травы измельчите, залейте крутым кипятком, накройте крышкой и дайте настояться 2 ч в темном и прохладном месте. Затем процедите. Небольшую сырую картофелину пропустите через мясорубку, сок отожмите. В остуженный настой добавьте картофельный сок, все тщательно перемешайте. Смесь употребляйте по 2 ст. л. 5–6 раз в день за 1 ч до еды или через 2–3 ч после еды. Применяйте при гипертонической болезни первой и второй стадий, при атеросклерозе сосудов головного мозга.

Отвар из алоэ и боярышника

Требуется: 1 ст. л. алоэ, 10 ст. л. боярышника, 3 ст. л. зверобоя, 3 л воды.

Способ приготовления и применения. Положите зверобой и боярышник в эмалированную кастрюлю, залейте кипящей водой, кастрюлю укутайте чем-нибудь теплым и оставьте на 48 ч. Потом, когда положенное время закончится, настой процедите через марлю, ягоды боярышника также выжмите, ягодный сок добавьте в настой. Употребляйте по 1/2 стакана 4 раза в день за 15 мин до еды. Этот настой – хорошее средство при стенокардии и ишемической болезни сердца.

Настойка с алоэ и крапивой

Требуется: 1 ст. л. алоэ, 5 ст. л. свежей крапивы, 1 ст. л. зверобоя, 350 мл водки.

Способ приготовления. Крапиву и зверобой измельчите, добавьте к ним водку и перелейте в стеклянную посуду. Не забудьте ее закрыть, сначала 1 день настаивайте на солнце, затем уберите на 5 дней в темное место. Когда настойка будет готова, процедите ее и отфильтруйте.

Способ применения. Употребляйте по 2 ч. л. натощак и 2 ч. л. перед сном. Хранить настойку можно не более месяца и только в холодильнике. Средство применяется при гипертонической болезни.