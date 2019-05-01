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Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения

Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
02:44 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Чтобы худеть эффективнее, рекомендуется употреблять больше богатой белком пищи и продукты, которые ускоряют обмен веществ.

Процесс похудения может быть очень сложным – порой стрелка на весах ползет вниз очень медленно. Но есть продукты, эффективность которых в борьбе с лишним весом была доказана в ходе исследований.

Так, ученые установили, что люди, которые едят на завтрак яйца, худеют быстрее тех, кто завтракает другими сытными блюдами. Это связано с тем, что яйца очень питательны, прекрасно усваиваются и содержат много полезных веществ, которые помогают запустить обмен веществ утром.

Доказано, что включение в рацион продуктов с большим содержанием белка помогает худеть. Дело в том, что при переваривании тех или иных продуктов организм расходует энергию. На расщепление углеводов уходит всего около 5% полученных калорий, а для усвоения белков организму нужно потратить почти треть полученных калорий. В рацион стоит включить куриную грудку, постную телятину, индейку, фасоль и другие бобовые, молочные продукты, рыбу, морепродукты.

Похудеть помогают не только продукты, но и специи. Так, в красном перце содержится вещество, которое снижает уровень холестерина и ускоряет метаболизм.

Для похудения нужно пить достаточно жидкости. А еще есть два напитка, которые помогут сбросить вес – зеленый чай и кофе. Благодаря содержанию кофеина и большому количеству антиоксидантов, эти напитки улучшают метаболизм и запускают процесс сжигания жира. Но стоит помнить, что сахар, который вы добавляете в напитки, не идет на пользу. Также не стоит злоупотреблять ни кофе, ни чаем.

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Диета, Похудение, Завтраки, Полезные завтраки, Диетические завтраки.
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