Вкусный чай, способствующий быстрому похудению

Новости шоу бизнеса: Каркаде, или чай из гибискуса, считается одним из самых полезных напитков.

Употребление чая каркаде снижает систолическое и диастолическое артериальное давление. Научно доказано, что этот напиток снижает систолическое артериальное давление, в среднем, на 7, 58 мм ртутного столбика, а диастолическое - на 3,53.

Чай из гибискуса - напиток, в котором содержится рекордное количество антиоксидантов. Это вещества, которые защищают организм от вредоносных бактерий, вызывающих болезни человека.

Поможет в похудении

Проведенные исследования доказали, что ежедневное употребление этого чая (вместе с умеренной диетой) ускоряет процесс похудения в разы. Разумеется, если пить его без добавления сахара.

В составе чая каркаде содержатся полифенолы - вещества, обладающие мощным противораковыми свойствами.