Стало известно, какие орехи помогут похудеть

Новости шоу бизнеса: Употребление смузи из данных плодов способствует насыщению организма и препятствует полноте.

Группа ученых из Beth Israel Deaconess Medical Center в США провела исследование, выяснив, что орехи помогают сохранить стройность фигуры и бороться с лишним весом.

Включение в ежедневный рацион грецких орехов обеспечивает быстрое насыщение организма крайне полезными веществами, препятствующим набору лишнего веса. Специалисты пригласили для эксперимента добровольцев. Одной подгруппе предложили употреблять ореховый смузи на протяжении пяти дней, во втором случае людям давали плацебо.

Лица из первой подгруппы чувствовали себя менее голодными. В ходе наблюдений ученые использовали МРТ. Далее волонтерам показывали фото желаемых продуктов, причём оборудование МРТ определяло увеличение активности части мозга, ответственной за сытость и торможение. Питание ореховым смузи привело к обострению чувства насыщения. Добровольцы прекращали съедать большие порции, наряду с этим они заметно похудели.