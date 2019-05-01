Основные преимущества загара в солярии Солярий имеет множество преимуществ, утверждают эксперты. Прежде всего, он вызывает образование витамина D, который является жизненно необходимым для усвоения фосфора и кальция нашим организмом, отвечающих за крепость костей и мышц. Помимо этого, солярий способствует активации обменных процессов в организме, эндокринной деятельности и кровообращения. Весной в период ослабления иммунитета солярий помогает нашему организму бороться с простудами, а также оказывает благотворное влияние на лечение заболеваний кожи: псориаза, экземы, угревой сыпи.