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Основные преимущества загара в солярии
Солярий имеет множество преимуществ, утверждают эксперты. Прежде всего, он вызывает образование витамина D, который является жизненно необходимым для усвоения фосфора и кальция нашим организмом, отвечающих за крепость костей и мышц. Помимо этого, солярий способствует активации обменных процессов в организме, эндокринной деятельности и кровообращения. Весной в период ослабления иммунитета солярий помогает нашему организму бороться с простудами, а также оказывает благотворное влияние на лечение заболеваний кожи: псориаза, экземы, угревой сыпи.
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