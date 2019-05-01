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Четверг, 02.05.2019
Основные преимущества загара в солярии
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Основные преимущества загара в солярии

Солярий имеет множество преимуществ, утверждают эксперты. Прежде всего, он вызывает образование витамина D, который является жизненно необходимым для усвоения фосфора и кальция нашим организмом, отвечающих за крепость костей и мышц. Помимо этого, солярий способствует активации обменных процессов в организме, эндокринной деятельности и кровообращения. Весной в период ослабления иммунитета солярий помогает нашему организму бороться с простудами, а также оказывает благотворное влияние на лечение заболеваний кожи: псориаза, экземы, угревой сыпи.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Солнце, Загар, Солярий, УФ-лучи, Ультрафиолетовые лучи, Польза солярия.
23:17 Ср, 1 Май 2019 Телеграф
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