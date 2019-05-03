Утро начинается не с кофе: мифы о похмелье

Алкоголь - зло, еще большее зло - состояние наутро после сильного злоупотребления спиртным. Мы решили собрать все самые нелепые и распространенные мифы о похмелье и развенчать их, чтобы больше не тешить себя надеждами и быть готовыми к самому худшему. Плюс мы добавили несколько реально работающих способов встать утром без слез раскаяния.