От удовольствия до уборки: необычные способы сжигания калорий Вы не любите спорт? Или вы просто не чувствуете в себе сил по несколько часов потеть в спортзале? Тогда наши советы вам точно пригодятся! Мы подготовили интересные способы сжигания калорий, которые понравятся даже самым ленивым!