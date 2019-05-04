Полезные свойства ананасового сока

Ананасовый сок, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами, часто используют в качестве полезного ингредиента в различных коктейлях. Ананас уже давно используется как эффективное средство при проблемах пищеварения и воспалениях. Он также хорошо известен своими полезными для иммунной системы свойствами и способностью заживлять раны.