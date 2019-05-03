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Названы 6 привычек, разрушающих позвоночник

Названы 6 привычек, разрушающих позвоночник
11:15 Пт, 3 Май 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Медики рассказали о том, какие привычки, увы, свойственные многим, разрушительно действуют на позвоночник.

Медики рассказали о том, какие привычки, увы, свойственные многим, разрушительно действуют на позвоночник.

Курение. С этой привычкой связана задержка циркуляции крови и лимфатической жидкости в межпозвоночных дисках – в результате они недополучают питательных веществ и в связи с этим теряют здоровые характеристики.

Сутулость. Привычка сутулиться способствует увеличению нагрузки на внутренние органы, и по мере возраста это становится все более опасным. По мнению экспертов, после 30 лет очень важно заниматься упражнениями, связанными с расправлением позвоночника.

Нелюбовь к молоку. В возрасте после 45 лет получать кальций для организма становится особенно важно. Если человек не пьет молоко, не любит творог, отказывается от кефира и простокваши, это может медленно, но верно разрушать здоровье его позвоночника. В тех случаях, когда отказ от молока обусловлен медицинскими причинами, необходимо увеличивать потребление листовых зеленых овощей, а также консервированной рыбы, советуют специалисты.

Любовь к кофе. Все кофеманы должны помнить: кофеин «вымывает» из костей столь ценный для них кальций, что ослабляет их и делает более подверженными риску разных разрушительных процессов. Тем, кто пьет много кофе, важно употреблять содержащие кальций продукты в нужной мере.

Малоподвижность. На позвоночник, прежде всего, разрушительно действует сидячее времяпровождение. При этом ухудшается снабжение позвоночника кровью, повышается риск протрузий, потери гибкости, травм. При сидячей работе, по словам врачей, необходимо каждыйчас подниматься, делать упражнения, разминаться и потягиваться.

 

Общение с гаджетами. Многочасовое «общение» со смартфоном, когда человек склоняется над экраном, серьезно повышает нагрузку на верхний отдел позвоночника. Люди недооценивают вред это привычки для позвоночника, а между тем она отнюдь не безобидна, та как вполне способна содействовать искривлению и смещению дисков.

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Здоровье, Позвоночник, Советы медиков.
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