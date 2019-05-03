Врачи назвали доступные овощи, защищающие от возникновения онкологии

Новости шоу бизнеса: Названы два продукта, которые успешно борются с раковыми клетками.

Лук и чеснок способны эффективно защищать от онкологии. К такому выводу пришли ученые из Китая.

В исследовании принимали участие 833 здоровых и 833 больных добровольца. Эксперты внимательно изучили рацион питания испытуемых, пишет meddaily.ru со ссылкой на Xinhua.

По результатам наблюдений, луковые овощи – репчатый и зеленый лук, лук-порей и чеснок – способны снизить риск возникновения колоректального рака как у мужчин, так и у женщин.

У людей, которые чаще остальных употребляли луковые овощи, вероятность появления онкологического заболевания снижалась на 79 процентов в отличие от тех, кто практически не включал такие продукты в рацион.

Эксперты отмечают, что каждый день необходимо съедать 50 граммов луковых овощей, в год – примерно около 16 килограммов. Именно такое количество поможет предупредить появление колоректального рака.