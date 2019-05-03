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Найдено лекарство, замедляющие старение
13:50 Пт, 3 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Анализ полученных данных показал, что Метформин вызывает небольшое увеличение количества свободных молекул кислорода в клетках.

Специалисты провели исследование, касательно воздействия антидиабетического препарата Метформина на биохимические процессы в организме круглых червей. Результат был потрясающим: в конце проведенной работы, ученым удалось обнаружить эффект замедления старения и увеличение продолжительности жизни подопытных.

Всегда считалось, что эти молекулы приводят к накоплению вредных окислов и нарушению обменных процессов в организме. Все существующие средства для омоложения содержат в своем составе антиоксиданты, которые помогают избавиться от появляющихся шлаков путем уменьшения количества свободных молекул кислорода. 

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На людях антивозрастное воздействие Метформина пока не изучалось, но ранее эксперты уже отмечали, что данный препарат оказывал подавлял развитие некоторых онкологических процессов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, Ученые из Чикагского университета провели исследования с целью изучения влияния витамина В12 на работу главного органа центральной нервной системы.

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Все по теме:

Здоровье, Лекарства, Старение, Лекарственные средства, Метформин, Советы медиков.
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