Найдено лекарство, замедляющие старение

Новости шоу бизнеса: Анализ полученных данных показал, что Метформин вызывает небольшое увеличение количества свободных молекул кислорода в клетках.

Специалисты провели исследование, касательно воздействия антидиабетического препарата Метформина на биохимические процессы в организме круглых червей. Результат был потрясающим: в конце проведенной работы, ученым удалось обнаружить эффект замедления старения и увеличение продолжительности жизни подопытных.

Всегда считалось, что эти молекулы приводят к накоплению вредных окислов и нарушению обменных процессов в организме. Все существующие средства для омоложения содержат в своем составе антиоксиданты, которые помогают избавиться от появляющихся шлаков путем уменьшения количества свободных молекул кислорода.

На людях антивозрастное воздействие Метформина пока не изучалось, но ранее эксперты уже отмечали, что данный препарат оказывал подавлял развитие некоторых онкологических процессов и сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, Ученые из Чикагского университета провели исследования с целью изучения влияния витамина В12 на работу главного органа центральной нервной системы.