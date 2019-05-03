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Ученые выяснили, какое количество мяса может спровоцировать развитие рака

Ученые выяснили, какое количество мяса может спровоцировать развитие рака
15:49 Пт, 3 Май 2019 Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В результате исследователи выяснили, всего один лишний ломтик бекона может привести к развитию онкологического заболевания.

Чем вреден каждый ломтик бекона.

Оказалось, каждый лишний ломтик бекона увеличивает развитие рака на 25%.

Ученые выяснили, какое количество красного мяса и переработанных продуктов с его применением может вызвать развитие рака толстого кишечника. Для этого сотрудники Оксфордского университета проанализировали данные, полученные во время наблюдения за 500 тысячами людей, употреблявших мясо в различных количествах. Добровольцев разделили на две группы. Одна из них не ограничивала себя в пище, другая же следовала рекомендациям Национальной службы здравоохранения Великобритании, съедая не более 70 грамм мяса ежедневно.

Названы главные факторы риска опухолей мозга

В ходе наблюдений удалось получить важные статистические цифры. Кроме того, 2 600 участников наблюдений и вовсе скончались.

Научные работники сумели выяснить, увеличение порции мяса на 29 грамм, что соответствует одному куску бекона, влияет на риски развития рака. Каждый добавленный к рациону ломтик способен серьезно повлиять на состояние здоровья.

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Рак, Здоровье, Мясо, Бэкон, Советы медиков.
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