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Воскресенье, 05.05.2019
Советы для тех, кто не хочет заболеть весной
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Советы для тех, кто не хочет заболеть весной

Человек – неотъемлемая часть природы, а потому подчиняется тем же законам развития, что и любые живые существа. С наступлением весеннего периода обновляется не только окружающая среда, но и происходит полная перестройка организма. Возрастает скорость обменных процессов, что требует дополнительных энергозатрат и питательных веществ для обновления клеток. Микро-, макроэлементы и витамины в основном, человек получает с пищей, но даже она весной становится не такой щедрой: овощи и фрукты, собранные осенью, к весне теряют значительные запасы полезных веществ. Это происходит из-за длительного хранения, зачастую неправильного. Стать обладателем "букета" весенних недугов особо подвержены беременные и кормящие женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, а также дети. Спортсмены и работники умственного труда тоже в группе риска, так как для физической и интеллектуальной активности требуются совсем не малые энергозатраты.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Здоровое питание, Советы, Продукты, Отдых, Весна, Замороженные продукты.
15:50 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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