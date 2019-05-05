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Рак простаты: продукты, снижающие риск заболевания

Рак простаты: продукты, снижающие риск заболевания
12:23 Вс, 5 Май 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые назвали продукты, способные при регулярном употреблении снизить риск развития рака простаты, являющийся основным типом онкологии у мужчин.

В последние годы число больных раком предстательной железы стало расти.

Мощным оружием в борьбе с раком простаты являются:

  • виноград;
  • куркума;
  • яблоки.

В этих продуктах содержатся 142 природных соединения, предотвращающих рост пораженных клеток.

Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что прогрессирование смертельной формы рак могут остановить ресвератрол (содержится в ягодах и винограде), куркумин, урсоловая кислота в яблоках.

Не делайте так: продукты, которые не рекомендуется употреблять с алкоголем

Поврежденные аутоиммунными заболеваниями и хроническими инфекциями клетки, как правило, превращаются в злокачественные опухоли, питающиеся глютамином. Найденные вещества тормозят процесс.

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Рак, Мужчины, Советы, Продукты, Заболевание, Рак простаты, Мужское здоровье.
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