Рак простаты: продукты, снижающие риск заболевания

Новости шоу бизнеса: Ученые назвали продукты, способные при регулярном употреблении снизить риск развития рака простаты, являющийся основным типом онкологии у мужчин.

В последние годы число больных раком предстательной железы стало расти.

Мощным оружием в борьбе с раком простаты являются:

виноград;

куркума;

яблоки.

В этих продуктах содержатся 142 природных соединения, предотвращающих рост пораженных клеток.

Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что прогрессирование смертельной формы рак могут остановить ресвератрол (содержится в ягодах и винограде), куркумин, урсоловая кислота в яблоках.

Поврежденные аутоиммунными заболеваниями и хроническими инфекциями клетки, как правило, превращаются в злокачественные опухоли, питающиеся глютамином. Найденные вещества тормозят процесс.