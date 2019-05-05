Рак простаты: продукты, снижающие риск заболевания

В последние годы число больных раком предстательной железы стало расти.
Мощным оружием в борьбе с раком простаты являются:
В этих продуктах содержатся 142 природных соединения, предотвращающих рост пораженных клеток.
Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что прогрессирование смертельной формы рак могут остановить ресвератрол (содержится в ягодах и винограде), куркумин, урсоловая кислота в яблоках.
Поврежденные аутоиммунными заболеваниями и хроническими инфекциями клетки, как правило, превращаются в злокачественные опухоли, питающиеся глютамином. Найденные вещества тормозят процесс.