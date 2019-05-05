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Супрун посоветовала, когда и как правильно мыть руки

Супрун посоветовала, когда и как правильно мыть руки
14:45 Вс, 5 Май 2019 Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: К Всемирного дня гигены рук, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун напомнила, как важно мыть руки.

"Путей распространения патогенов и микробов множество. Наиболее универсальный и безопасный способ уберечься от них - тщательно мыть руки. Сегодня Всемирный день гигиены рук. Мы напоминаем о чистых руках не потому, что считаем, что об этом никто не знает. Мы напоминаем, потому что часто забываем о простых вещах, которые действительно важны для здоровья", - написала и.о. министра.

По ее словам, необходимо тщательно мыть руки водой с мылом, так как мытье рук просто водой без мыла и вытирания недостаточно эффективно. Мыло и его пенка помогают смыть грязь и микробы, в то время как популярные антисептические спреи не устраняют грязь и могут вызвать резистентность некоторых бактерий, отметила она.

Супрун советует обязательно мыть руки:

  • после возвращения с улицы домой
  • до, во время и после приготовления пищи
  • до и после ухода за больным
  • после кашля, чихания, выдувания носа
  • после посещения туалета
  • после контакта с животными.

"Гигиена рук касается исключительно всех, однако больше всего людей, которые спасают наши жизни - врачей и всех работников медицинских учреждений. Несмотря на доступность современных методов дезинфекции, риски получения инфекции во время пребывания в медицинском учреждении остаются высокими и сегодня", - подчеркивает и.о. министра.

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Она отметила, что наиболее распространенными являются инфекции мочевыводящих путей и послеоперационных ран, пневмония и инфекции кровотока, которые могут передаваться через прикосновение медицинских работников к пациентам. Многие пациенты получают инфекцию именно таким путем.

"Чистые руки защищают нас от болезней и уменьшают потребность в лечении антибиотиками. Мойте руки тщательно и будьте здоровы!", - добавила Супрун.

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Советы, Правила, Руки, Гигиена, Супрун, Мытье рук.
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