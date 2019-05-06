Скачать
Понедельник, 06.05.2019
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
Эскалация конфликта в секторе Газа: Реакция МИД Украины
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на высоких каблуках
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на каблуках

Вредные перекусы: чем нельзя заедать голод

Вредные перекусы: чем нельзя заедать голод
00:49 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Когда вы начнете правильно питаться, то стоит менять пищевые привычки постепенно, но уверенно, чтобы это не привело к стрессу.

Менять нужно не только все основные приемы пищи, но и перекусы. Нутрициолог и врач-терапевт Саша Фомина назвала продукты, которыми не стоит перекусывать.

1. Банан

Это чистый сахар и немного клетчатки. Гликемический индекс (ГИ) у банана 60.

Поэтому, съев только его в 11 утра вы получите резкий всплеск инсулина, можете не дотерпеть до обеда и будете думать о еде до самого вечера.

Чем заменить: фруктами с низким ГИ или овощами.

Гликемический индекс – что это?

Это рейтинг продуктов по тому, насколько быстро они поднимают уровень сахара. То есть гликемический индекс показывает, насколько быстро пища станет глюкозой в крови. Чем он ниже, тем лучше. Индекс каждого продукта зависит от нескольких факторов: сколько в нем углеводов, какая часть из них сахар, и сколько клетчатки. Чем меньше сахара и больше клетчатки, тем лучше.

2. Фаст-фуд

Чаще всего при приготовлении питания фаст-фуда используют некачественные (дешевые) продукты. А могут использовать и повторно, к примеру, масло для жарки картофеля.

Такая пища является высококалорийной, а иногда просто опасной.

Чем заменить: овощными салатами.

3. Пирожные, печенье, тортики и творожок с вареньем

Жирный углеводный продукт – это серьезная нагрузка на поджелудочную и печень и немного больше жира на боках в кратчайшие сроки.

Важно помнить, что, кроме сахара в промышленном производстве вкусненького, используются некачественный жир и модификаторы вкуса.

Чем заменить: орехи. Это тот самый продукт, который нужен для получения полезных жиров. А главное быстро и сытно.

4. Колбасные изделия

Когда мы употребляем мясо, то забываем о количестве крахмала, жира в этих изделиях.

Чем заменить: вареным мясом, креветками, в крайнем случае – рыбными консервами.

5. Сухарики

Они имеют очень высокий ГИ, что вызывает еще больший аппетит.

Чем заменить: овощами. Попробуйте их мелко нарезать.

Эксперт отметила, что полезный перекус – это дело привычки и доступности. Сделайте доступное полезным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перекусы, Вредные перекусы, Чем нельзя перекусывать, Опасные перекусы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
02 Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
03 "Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии
04 В Москве пассажирский авиалайнер загорелся при посадке
05 Экстренная посадка самолета в Шереметьево: Количество погибших возросло до 13-ти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди
До +25: синоптики рассказали, где будет летняя жара
&quot;Грузия, ты любовь моя!&quot;: Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь