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Медики назвали полезные свойства пива и их влияние на организм

Медики назвали полезные свойства пива и их влияние на организм
02:02 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В пиве имеется множество различных полезных элементов.

Во-первых, в пиве содержится кремний, который нужен для наших костей. Этим элементом особенно богатое традиционное ячменное пиво. Дефицит кремния может стать причиной развития остеопороза - заболевания, разрушающего костную ткань.

Также данный напиток обладает железом, особенно много его содержится в темном пиве. По этой причине его рекомендуют людям с анемией, при которой наблюдается недостаток гемоглобина.

В-третьих, пиво - отличный антидепрессант. В солодовенном ячмене, из которого делается данный напиток, содержится горденин. Те рецепторы головного мозга, которые реагируют на гормон удовольствия дофамин.

Кроме этого, пиво - это отличная профилактика атеросклероза, так как содержит множество антиоксидантов. Это позволит снизить вероятность инсультов и инфарктов, которые провоцирует атеросклероз.

Также пиво предохраняет от болезни Альцгеймера. Исследования показали, что пиво имеет свойство тормозить процесс накопления в тканях головного мозга белков, которые формируют амилоидные бляшки, провоцирующие развитие слабоумия.

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Пиво, Влияние пива, Полезные свойства пива, Польза свойства.
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