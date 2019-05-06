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Названо 6 советов для понижения давления без лекарств

Названо 6 советов для понижения давления без лекарств
12:12 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Если гипертония серьезная, то следовать данным советам нужно в сочетании с лекарственной терапией.

Эти советы эффективны в случае несильной гипертонии с периодическим повышением давления. 

В последнее время стали чаще звучать голоса о том, что для снижения давления предпочтительнее обходиться нелекарственными методами. Врач-терапевт-кардиолог Ольга Александрова высказалась о том, что данные методы не могут заменить прием лекарств при умеренной и тяжелой гипертензии. Тем не менее, в сочетании с медикаментами они тоже актуальны.

Что же советует врач для снижения давления?

DASH-диета. Данный тип питания как средство снижения давления одобрен Национальным институтом заболеваний сердца и легких. В основе диеты много овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, тогда как количество красного мяса и сладкого сильно снижено. Также можно есть нежирные молочные продукты, белое мясо птицы, рыбу. DASH-диета способна нормализовать давление у пациентов с умеренной гипертонией за 14 дней.

Физическая активность. Врач советует кардионагрузки в умеренном темпе (ходьба, танцы, лестница вместо лифта) как "самый простой и эффективный способ держать давление под контролем".

Отдых. Для здоровья крайне важны моменты релакса, отстранения от рутинных событий и дел. Нужно делать что-то, что позволяет ненадолго отрешиться, "перегрузиться" эмоционально. Например, по словам врача, для этого могут подойти медитация, прогулка в одиночестве.

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Контроль над массой тела. При наличии лишних килограммов, в особенности при высоком показателе их избытка нужно худеть. Тучность практически гарантирует высокое давление.

Также врач посоветовала отказаться от употребления алкоголя и свести к минимуму употребление соли. Александрова напомнила, что при высоком давлении алкоголь может спровоцировать инсульт.

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Здоровье, Лекарства, Отдых, Давление, Артериальное давление, Физическая активность, Советы медиков, DASH-диета.
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