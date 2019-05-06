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Это лучшие продукты питания против депрессии

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Это лучшие продукты питания против депрессии
12:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты считают, что помощь в лечении депрессии может оказать употребление продуктов, помогающих усилить выработку "гормонов счастья".

Эти продукты обладают противовоспалительным воздействием. А жертвы депрессивных расстройств часто страдают от воспалений в организме.

Методы лечения депрессии

О том, что сегодня депрессию лечат чаще всего антидепрессантами, знают практически все. Однако далеко не всегда подобное медикаментозное лечение целесообразно. Это доказывает и тот факт, что в древние времена это заболевание успешно лечили музыкотерапией и комплексом полезных настоек.

На сегодняшний день при лечении депрессии врачи советуют в первую очередь:

  • изменить ход мыслей и научиться любить окружающий мир и себя в нем;
  • больше времени проводить с родными и близкими людьми;
  • много общаться, тем более что в сети появилось огромное количество сайтов и форумов для единомышленников, которые вместе учатся жить без депрессии;
  • побольше гулять;
  • заняться спортом;
  • избавиться от вредных привычек;
  • наконец пересмотреть свой собственный рацион питания.

Зеленые листовые овощи. Выраженное противовоспалительное воздействие таких овощей, как брокколи, шпинат и капуста кале поможет при депрессивных симптомах. Зеленые листовые овощи также укрепляют иммунную систему, что тоже важно при лечении депрессии.

Грецкие орехи. Это орехи с самым ярким противовоспалительным эффектом, они защищают организм от воздействия вредных свободных радикалов, нередко являющихся одной из причин депрессивных расстройств.

Оливковое масло. Содержит нутриенты под названием полифенолы, предотвращающие выработку воспалительных компонентов, которые и провоцируют депрессии.

Медики рассказали, чем может быть опасен избыток витаминов

Жирная рыба. Богатейший источник жирных кислот Омега-3. Жирная рыба снижает хронические воспаления. Кроме того, содержащиеся в ней эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты тоже обладают выраженным противовоспалительным эффектом.

Помидоры. Богаты такими нутриентами, как витамин C и ликопин. Помидоры эффективно сражаются с воспалениями, вызывающими депрессию.

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Депрессия, Здоровье, Продукты питания, Продукты, Советы медиков, Методы лечения депрессии.
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