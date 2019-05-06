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Вторник, 07.05.2019
Восстанавливаем травмированные волосы: 15 советов
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Восстанавливаем травмированные волосы: 15 советов

Скоро лето и наши волосы будут подвержены новым негативным факторам: жгучим лучам солнца и сухому воздуху. Обязательно уделяйте внимание правилам ухода. Пусть ваша красота не увядает! Для полноценного результата мало применять внешние процедуры, надо так же соблюдать правила ухода за волосами, если вы стремитесь ускорить рост волос или восстановить поврежденные волосы. Обсудим 15 немаловажных нюансов, которыми многие пренебрегают.
miridei.com
Фото: miridei.com
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Здоровье, Советы, Правила, Волосы, Здоровые волосы.
23:16 Пн, 6 Май 2019 Телеграф
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