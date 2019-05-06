Совмещаем приятное с полезным: почему для здоровья важно целоваться каждый день

Когда ты маленький бежал домой с разбитой коленкой, мама в первую очередь жалела тебя и целовала поврежденное место. Это делается на подсознательном уровне, и правильно. Ведь поцелуи действительно лечат – и души, и тело. Давайте разберемся, почему важно целоваться каждый день.