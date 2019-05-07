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Диетологи назвали продукты, не вызывающие вздутие живота

Диетологи назвали продукты, не вызывающие вздутие живота
04:15 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Салат - это легкая еда, которая не вызывает вздутие живота.

Поэтому эксперты в области здравоохранения рекомендуют, чтобы люди включали в свою повседневную жизнь хотя бы одну порцию салата для улучшения общего состояния здоровья, а также для предотвращения возникновения хронических и острых заболеваний. Содержание в нем витаминов, минералов и антиоксидантов может предотвратить даже появление раковых клеток.

В салат также можно добавлять сухие или свежие травы и специи, чтобы обеспечить дополнительные питательные вещества. Следует, однако, отметить, что желательно употреблять салат со свежими овощами без добавления каких-либо дополнительных продуктов, которые делают салат тяжелым, включая майонез, сметану и другие.

Избыток жиров в кровеносных сосудах приводит к проблемам с сердцем, а салаты из свежих овощей способствуют общему здоровью сердца. Порционный салат содержит витамины и минералы, которые укрепляют ткани сердца. Также салаты из свежих и полезных овощей не содержат жиров и не могут накапливать жир в кровеносных сосудах. Исследования также показывают, что люди, которые едят регулярные свежие овощи, реже имеют проблемы с сердцем.

Салат, который состоит в основном из зеленых листовых овощей, содержит фитохимические вещества, такие как бета-каротин, которые необходимы для поддержания идеального зрения и предотвращения риска заболеваний глаз, включая сухость, ночную слепоту, катаракту и дегенерацию желтого пятна. Поэтому можно употреблять больше рукколы, шпината, одуванчика и т. д.

Почти все овощи содержат значительное количество пищевых волокон, необходимых для пищеварения. Добавление моркови, редьки, репы или помидоров в салат не только дает клетчатку, но и улучшает вкус салата. Клетчатка также контролирует уровень глюкозы в крови, поэтому салат - идеальная еда для диабетиков. Однако следует избегать овощей с высоким содержанием крахмала, таких как картофель. Кроме того, питательные вещества в овощах снижают аппетит и снижают потребление калорий. Употребление салата - очень хороший способ повысить метаболизм, поскольку помогает сбросить лишние килограммы.

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Салат, Полезные продукты, Продукты не вызывающие вздутие живота.
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