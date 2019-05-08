Завтракаем правильно: продукты, от которых лучше отказаться с утра

Мы живем в эпоху рекламы. Ежедневно каждый человек получает солидную порцию навязчивых советов о том, чем питаться, чтобы быть здоровым и успешным. Продукты, о которых мы поговорим сегодня, объединяет следующее обстоятельство: все они позиционируются как самые полезные и наиболее подходящие для включения в утреннюю трапезу. К сожалению, это не соответствует действительности: именно эти 10 продуктов совершенно не годятся для завтраков.