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Среда, 08.05.2019
Завтракаем правильно: продукты, от которых лучше отказаться с утра
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Завтракаем правильно: продукты, от которых лучше отказаться с утра

Мы живем в эпоху рекламы. Ежедневно каждый человек получает солидную порцию навязчивых советов о том, чем питаться, чтобы быть здоровым и успешным. Продукты, о которых мы поговорим сегодня, объединяет следующее обстоятельство: все они позиционируются как самые полезные и наиболее подходящие для включения в утреннюю трапезу. К сожалению, это не соответствует действительности: именно эти 10 продуктов совершенно не годятся для завтраков.
sovetchiki.org
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Продукты, Завтрак.
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