Ученые: игра в футбол плохо влияет на умственное развитие

Новости шоу бизнеса: Футбол является более травмоопасной игрой, чем прежде было принято считать.

Исследования, проведенные американскими специалистами, позволили им сделать достоверные выводы: регулярные занятия футболом могут привести к отставанию в умственном развитии, а также общему снижению интеллекта.

"Нам удалось выяснить, что у футболистов, которые в год во время игры совершали 800-1500 ударов головой, наблюдались нарушения в работе нейронов, находящихся в таких долях мозга, как затылочная и височная", - сообщил о результатах исследования Майкл Липтон, эксперт из университета Иешивы в Нью-Йорке (США).

Специалистами в области нейрофизиологии было установлено, что люди, увлекающиеся футболом, страдают от тех же расстройств умственной деятельности, что и пациенты, которые получали различные травмы черепа.

Футболисты довольно плохо справлялись с несложными тестами, отмечают исследователи.