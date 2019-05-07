Здоровый сон: как правильно засыпать под музыку

Новости шоу бизнеса: Узнайте, как можно заснуть под музыку за несколько минут.

Всем людям нужен здоровый сон, и мы расскажем о том, как этого быстро и легко добиться. Для отдыха во время сна очень важна обстановка, в которой вы можете заснуть. Наши советы помогут заснуть под музыку всего за несколько минут.

Расслабляющие свойства музыки

Все помнят колыбельные, которые пели матери в детстве. Не важно, сколько вам лет, но в вашем подсознании заложено, что музыка обладает расслабляющим и благотворным эффектом. Приятная музыка может подарить нам теплые воспоминания о детстве и погрузить нас в покой и сон. Также мы может расслабиться, просто напевая под нос. Повторение одних и тех же ритмов быстро нас унесет в мир грез. Можно выбрать музыку, которая подходит к нашему настроению, чтобы расслабиться, успокоиться и набраться сил к следующему утру.

Как музыка погружает в сон

Замедление сердечного ритма. Когда вы погружаетесь в сон, ваш ритм сердца замедляется. Поэтому музыка, которую вы будете слушать перед сном, должна помогать вам уснуть, а не вбрасывать в ваше тело новый виток адреналина для действий. Например, музыка для релаксации и отдыха должна быть медленной, без использования громких инструментов - барабанов.

Медленные мозговые волны

Когда мы не спим, волны в нашем мозгу — очень длинные. Их еще называют альфа-волнами. Когда мы спим или начинаем засыпать, мозговые волны стают все короче и короче. Их называют тетра-волнами. Чтобы тетра-волн и сна стало больше, нужно слушать перед сном музыку с медленным ритмом.

Синхронизация всех ритмов тела. Перед сном важно не только замедление сердечного ритма, синхронизациях всех ритмов тела и расслабление под музыку, будут оказывать благоприятные эффекты на ваше тело.

Релакс-музыка для отдыха и сна

Выбрав правильную музыку для релакса, вы можете легко и спокойно проспать целую ночь. Какие мелодии выбрать для отдыха:

Классическая музыка

Вас быстро убаюкают мелодии со звучанием свирелей, флейт и арфы. Спокойные звуки такой музыки помогут вам расслабится и уснуть. Также хорошо перед сном слушать целые симфонии, когда несколько мелодий объедены в одно целое. Похожие музыкальные творения помогут вам уснуть, если вы еще ворочаетесь в кровати.

Звуки природы

Также помогут вам быстро уснуть записи со звуками природы, например, журчание воды в реке, пение разных птиц, шум леса, прибоя или дождя. Просто представьте себя в лесу или парке с благоухающими травами, и вы немедленно спокойно уснете.

Музыка без слов

Еще один важный компонент музыки для сна - это мелодии без слов. Ведь слова могут только отвлекать вас от расслабления. Также важно, чтобы в музыке для сна были ритмы, которые повторяются, тогда вы уснете быстрее.