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Четверг, 09.05.2019
Волшебный сухофрукт, который обладает противораковыми свойствами
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Волшебный сухофрукт, который обладает противораковыми свойствами

Сушеные сливы являются пробиотическими фруктами и недавние исследования показали, что они могут уменьшить шансы получить рак толстой кишки. Сушеные сливы или чернослив очень популярны и широко распространены. Тем не менее, вероятность того, что вы могли бы начать потреблять их после того, как вы прочитаете эту статью, высоки.Ранее упомянутые исследования проводила доктор Нэнси Тернер, который является профессором исследования в области науки отдела питания и пищевых продуктов, в Техасском университете. Суть этого исследования состояла в том, что чернослив помогает стимулировать сохранение микробиоты, известной как бактерии кишечника, которая создана в толстой кишке.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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Здоровье, Чернослив, Полезные свойства, Сухофрукт, Противораковые свойства.
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