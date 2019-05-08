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В Харьковской области из-за эпидемии кори закрыли школу

В Харьковской области из-за эпидемии кори закрыли школу
16:19 Сегодня Телеграф Фото: fakty.com.ua

Новости шоу бизнеса: В Харьковской области одну из районных школ пришлось закрыть из-за вспышки кори среди учеников.

Об этом сообщило руководство Харьковского лабораторного центра. Со вчерашнего дня были введены ограничительные меры.

По словам директора медучреждения, в образовательном заведении корь обнаружили у троих учеников. Такое количество пациентов достаточно, чтобы объявить карантин. в общей сложности в районном ОВК обучается 66 детей. Ранее стало известно о 76 случаях заболевания корью с начала 2019 года.

Харьковская область удерживает лидерство по количеству больных недугом. Так, за последнюю неделю апреля в данном регионе зафиксировано наивысшее число случаев заболевания корью - 327 пациентов, более 70 из которых дети. Второе место занимает столица Украины с показателем в 132 случая, а третьей по интенсивности распространения болезни стала Тернопольская область - 130 случаев за аналогичный период.

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Самой страшной цифрой остается уровень смертности от осложнений в результате недуга. Это 17 человек, последний случай зафиксирован на прошлой недели. Тогда медики не смогли спасти 12-летнюю девочку. Она не была вакцинирована из-за противопоказаний к вакцине.

В свою очередь в Министерстве здравоохранения Украины убедительно просят защитить себя и своих детей от опасной болезни. На сегодняшний день все регионы страны обеспечены препаратами КПК - вакциной от кори, паротита и краснухи производства Бельгии и Америки.

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Вакцина, Харьков, Пациенты, Эпидемия, Школа, МОЗ, Корь, Заболевание, Ученики, Карантин, Школьник, КПК, Учреждение, Случай.
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