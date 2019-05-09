Как правильно научиться пить чай без сахара

Новости шоу бизнеса: Многие люди хотят начать пить чай без сахара, но не могут этому научиться.

Лучше, когда человек плавно снижает количество сахара, а не отказывается от него разом. Таковы результаты исследования.

Некоторым людям эксперты советуют употреблять меньше сахара, и это касается добавления данного продукта в любимые напитки вроде чая и кофе. Кому-то может показаться, что чай без сахара употреблять невозможно, так как он становится неприятным на вкус.

Ученые из Университетского колледжа Лондона опровергли это предположение. Оказывается, человек вообще способен не почувствовать отсутствия сахара в чае, но только в том случае, если он будет подходить к решению этой задачи правильно.

Так, резкий отказ от сахара, вне всяких сомнений, сделает чай не слишком приятным для человека. Однако если люди будут постепенно добавлять всё меньше и меньше сахара в чай, то со временем они привыкнут к новому вкусу, и он останется для них таким же приятным, как и чай с привычным содержанием сахара.

Отметим, что традиционно эксперты не рекомендуют употреблять в день более 7 чайных ложек сахара. Это касается не только того, что мы сыплем в чай и кофе, но и содержащих сахар продуктов питания. Среднестатистический россиянин, как показывает практика, употребляет в два-три раза больше сахара в день.

Чаще всего в качестве распространённой альтернативы сахара рекомендуются искусственные подсластители вроде сахарозы или аспартама. Однако исследования показывают, что из этих подсластителей в организме человека происходят резкие скачки уровня сахара в крови, и люди чаще набрасываются на разного рода пищу. В результате, на подсластителях человек начинает получать больше калорий, чем когда он употреблял настоящий сахар.