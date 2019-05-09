Медики рассказали, чем отличается настоящий сыр от сырного продукта

Новости шоу бизнеса: Эксперты объяснили, как определить настоящий сыр.

Эксперты рассказали как определить настоящий сыр. Это крайне полезная еда.

Сыр часто путают с сырным продуктом. Если настоящий сыр обладает пробиотиками, которые предотвращают старение, группой витаминов А, которые отвечают за эластичность кожи, группой витаминов В, которые положительно влияют на иммунную систему, то сырный продукт ничего этого не имеет.

Настоящий сыр отличается от продукта по нескольким параметрам:

- В настоящем сыре нет пальмового или кокосового масла.

- Не содержат красителей. Если вы видите насыщенный желтый цвет, то скорее всего это не сыр.

- Настоящий сыр никогда не стоит дешево.