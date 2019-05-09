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Стало известно, сколько яиц можно есть в день

Стало известно, сколько яиц можно есть в день
03:13 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики обратили внимание на то, что яйца могут вызвать рост холестерина.

Польские врачи из Института питания и продовольствия назвали безопасное количество яиц, рекомендованное для употребления на Пасху. Продукт богат железом, белком, витаминами A, D, B12.

Профессор Лонгина Клошевич-Латошек подтвердила, что яйца могут вызвать рост холестерина, но не рекомендует полностью исключать их из рациона. Для предотвращения разрастания жировых бляшек лучше отказаться от мяса. Людям с заболеваниями системы кровообращения и сердечно-сосудистыми проблемами лучше сократить число съедаемых в сутки яиц до одного.

«Здоровый взрослый человек, потребляющий по 2-3 яйца в день, может без негативных последствий переработать «яичный» холестерин. Ученые уже доказали, что без этого продукта невозможно составить сбалансированную диету. Разумеется, все должно быть в меру.

Компенсировать последствия Пасхи поможет длительная прогулка», - пояснила Барбара Войда из Национального центра продовольственной безопасности.

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Холестерин, Яйца, Польза яиц, Свойства яиц, Вред яиц, Сколько можно съесть в день яиц.
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