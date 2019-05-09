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Лучшие советы о том, как использовать кофе в уходе за волосами, кожей лица и телом

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Лучшие советы о том, как использовать кофе в уходе за волосами, кожей лица и телом
11:51 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Знаете ли вы, что кофе - это не только прекрасный бодрящий напиток, но и натуральное косметическое средство.

Кофеин выводит из организма токсины, улучшает кровообращение, сокращает проявление целлюлита и морщин, защищает кожу от вредоносного воздействия солнца и помогает избавиться от мертвых клеток.

Кроме того, кофе имеет множество преимуществ для волос, но обо всем по порядку. Ниже мы расскажем вам подробней о том, как использовать кофе в уходе за собой, получая максимум пользы от этого ингредиента.

Уход за волосами

Предотвращение выпадения волос

Облысение - распространенная проблема у мужчин среднего возраста, связанная с повреждением волосяных фолликулов и нарушением цикла роста волос. Кофеин в составе кофе укрепляет стержни волос, стимулируя их рост. Дважды в неделю мойте волосы свежесваренным кофе, чтобы восстановить красоту шевелюры.

Улучшение текстуры волос

Кофе укрепляет волосы изнутри, заметно улучшая их текстуру и качество. Уже после первого нанесения кофе непосредственно на волосы, вы можете наблюдать, как они становятся мягче, обретая естественный блеск. Аккуратно втирайте кофейную гущу в кожу головы, смывая ее спустя 15 минут шампунем и кондиционером. Это поможет насытить волосы полезными веществами и улучшить их общее состояние.

Улучшение циркуляции крови в коже головы

Молотый кофе стимулирует приток крови к коже головы, делая волосы сильнее и гуще. Чтобы приготовить эффективное средство для улучшения кровообращения, возьмите свое любимое масло для волос и обжарьте в нем четверть чашки кофейных зерен, периодически помешивая. Далее измельчите зерна и применяйте готовое средство раз в неделю.

Отшелушивание мертвых клеток кожи головы

Благодаря своей грубой текстуре кофейные гранулы эффективно отшелушивают мертвые клетки, поддерживая чистоту кожи головы. Всякий раз, когда вы чувствуете, что кожа головы и корни волос становятся жирными и грязными, используйте кофейную маску для глубокого очищения.

Лучшее время для утренней чашки кофе

Усиление блеска волос

Кофе, как правило, имеет более низкий рН, чем вода, что помогает чешуйкам волос оставаться закрытыми, отражая больше света, чем обычно. Раз в неделю очищайте волосы прохладным свежесваренным кофе, чтобы обеспечить им дополнительный блеск и сияние.

Увеличение насыщенности цвета волос

Если вы хотите, чтобы ваши волосы приобрели насыщенный коричневатый оттенок, а также стали сильнее и крепче, приготовьте для них полезное средство на основе кофе. Для этого смешайте 1 столовую ложку свежесваренного кофе и 2 столовые ложки кондиционера. Держите смесь на волосах в течении 5-10 минут сразу после применения шампуня. Смойте теплой водой и наслаждайтесь красотой локонов!

Краска для волос на основе кофе

Чтобы затемнить цвет волос без использования химических красителей, помойте голову с шампунем, заварите немного крепкого кофе и нанесите на волосы, оставив на 1 час. Затем смойте теплой водой и наблюдайте за тем, как ваши волосы обретают более темный оттенок.

Кофейная маска для волос

Чтобы приготовить кофейную маску для волос в домашних условиях, смешайте до образования густой пасты 2 столовые ложки молотого кофе,1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку оливкового масла. Нанесите маску на волосы и оставьте на 1 час, после чего смойте теплой водой и шампунем, чтобы получить роскошную шевелюру.

Уход за лицом

Эксперты в области здоровья и красоты утверждают, что кофеин не только стимулирует работу мозга, но и улучшает состояние кожи, делая ее гладкой, упругой и сияющей.

Маска с кофе и кокосовым маслом

Кофе является природным антиоксидантом, что способствует циркуляции крови и обновлению клеток кожи. Кроме того, кофе помогает бороться с повреждением, вызванным ультрафиолетовыми лучами. Кокосовое масло, в свою очередь, обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами, защищающими кожу от внешних факторов. Более того, данный ингредиент эффективно омолаживает и увлажняет кожу благодаря высокому содержанию лауриновой кислоты.

Чтобы приготовить полезную маску смешайте 1 столовую ложку молотого кофе и 1 столовую ложку кокосового масла. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 15 минут. Перед тем, как смыть маску, слегка помассируйте кожу, удалив мертвые клетки. Умойтесь теплой водой и промокните лицо бумажным полотенцем. Повторяйте данную процедуру 2-3 раза в неделю.

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Маска с кофе и оливковым маслом

Известно, что оливковое масло глубоко увлажняет кожу, повышает ее эластичность и стимулирует выработку коллагена. Оливковое масло обогащено витаминами А, D, К и Е, каждый из которых благотворно влияет на здоровье кожи, замедляя процессы старения. Помимо перечисленных выше преимуществ, кофе также сужает кровеносные сосуды, устраняя отечность на лице, вызванную воздействием токсинов.

Смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе с 1 столовой ложкой оливкового масла первого отжима для приготовления действенной маски. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 5-10 минут. После этого аккуратно помассируйте кожу круговыми движениями и смойте маску теплой водой. Используйте данное средство 2-3 раза в неделю для предотвращения сухости кожи.

Маска с кофе и лимоном

Лимон богат витамином C, что повышает эластичность кожи и регулирует работу сальных желез, предотвращая нежелательный жирный блеск в T-зоне.

Смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе с 1 чайной ложкой лимонного сока до образования густой пасты. Нанесите пасту на лицо и шею, оставив на 30 минут. После этого умойтесь теплой водой. Применяйте данное средство 1 раз в неделю, чтобы контролировать жирность кожи.

Маска с кофе, корицей и кокосовым маслом

Ключевым ингредиентом этой маски является корица, которая содержит циннамальдегид и проантоцианидины, снимающие воспаление на коже. Корица предотвращает закупорку пор и появление прыщей, а также эффективно борется с микробами.

Чтобы приготовить полезную маску для проблемной кожи, смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе с 1 чайной ложкой кокосового масла и ¼ чайной ложки корицы. Нанесите маску на лицо и шею, оставьте на 15 минут, после чего смойте теплой водой. Повторяйте процедуру 2 раза в неделю, чтобы очистить кожу от высыпаний.

Маска с кофе и молоком

Сырое молоко, входящее в состав данной маски, эффективно очищает и увлажняет кожу, делая ее гладкой, упругой и сияющей.

Для приготовления маски, смешайте до образования густой пасты 1 чайную ложку растворимого кофе и достаточное количество нежирного молока. Нанесите пасту на лицо, оставив на 15-20 минут. Перед тем, как умыться, слегка помассируйте кожу на протяжении 2 минут, чтобы избавиться от мертвых клеток. Смойте маску прохладной водой. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

Маска с кофе, яичным желтком и лимоном

Яичный желток содержит высокую концентрацию лютеина, отвечающего за поддержание высокого уровня влаги в коже, тогда как лимонный сок стимулирует выработку коллагена и сокращает проявление морщин.

Смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе, 1 яичный желток и ½ столовой ложки лимонного сока. Нанесите пасту на лицо и шею, оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой. Применяйте средство 2-3 раза в неделю.

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Кофейно-медовая маска

Эта маска для лица удерживает влагу в клетках кожи, а также придает лицу упругость и эластичность. Для ее приготовления смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе и 1 столовую ложку меда. Нанесите маску на лицо и шею, оставив на 20 минут. Слегка помассируйте кожу, прежде, чем смыть маску теплой водой. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

Маска с кофе, йогуртом и овсом

Молочная кислота, присутствующая в йогурте, помогает бороться с бактериями, провоцирующими высыпания. Овес же служит прекрасным отшелушивающим средством, обеспечивающим поступление питательных веществ к коже.

Приготовьте полезную маску, смешав 1 столовую ложку растворимого кофе, 1 столовую ложку измельченного овса и достаточное количество йогурта для образования густой пасты. Нанесите смесь на лицо и шею, и оставьте на 30 минут. После этого умойтесь сначала теплой водой, затем холодной. Используйте данное средство 2 раза в неделю.

Уход за телом

Чтобы подтянуть кожу тела и избавиться от целлюлита, используйте натуральные кофейные скрабы.

Кофе + сахар

Чтобы приготовить увлажняющий и отшелушивающий скраб для тела, наполненный антиоксидантами и полезными веществами, объедините 2 столовые ложки кофейной гущи, 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку оливкового масла. Хорошо перемешайте все ингредиенты и используйте данный скарб во время принятия душа. Храните готовую смесь в стеклянной банке не более 1 месяца.

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Кофе + кокосовое масло

Для осветления тона кожи и удаления мертвых клеток, воспользуйтесь скрабом, приготовленным из 2-х столовых ложек кофейной гущи, ¼ чашки йогурта, 1 столовой ложки кокосового масла и сока половины лимона. В стеклянной миске смешайте все ингредиенты и используйте скраб в душе, оставляя его на коже на 15 минут для лучшего эффекта.

Кофе + мед

Для приготовления питательного скраба с антибактериальными свойствами, вам понадобиться 2 столовые ложки кофейной гущи, 3 столовые ложки йогурта (или цельного молока), 1 столовая ложка меда и 2 столовые ложки какао-порошка. Объедините все компоненты и нанесите на тело массажными движениями. Спустя 10 минут смойте скраб теплой водой.

Кофе + коричневый сахар

Чтобы ускорить регенерацию клеток и предотвратить гиперпигментацию, используйте скраб на основе кофейной гущи, коричневого сахара и миндального масла. Смешайте все ингредиенты в равных пропорциях и массажными движениями нанесите на кожу. Спустя 10 минут смойте скраб теплой водой.

Кофе + корица

Ингредиенты этого скраба для тела мягко отшелушивают омертвевшие клетки кожи, защищают от инфекций и раздражений, и помогают регулировать работу сальных желез. Для его приготовления смешайте в стеклянной миске ½ чашки молотого кофе, ¼ чашки кокосового масла, ½ чашки сахара и 1 чайную ложку корицы. Скрабируйте тело в течении 15 минут во время принятия душа. Храните смесь в герметичной банке не более 1 месяца.

Кофе + банан

Приготовьте питательный скраб для ног, объединив 1 чашку кофейной гущи, ¼ чашки оливкового масла, половину спелого банана и ½ стакана соли. Нежно помассируйте ноги скрабом на протяжении 15 минут, затем смойте теплой водой, удалив ороговевший слой кожи.

Кофе + зеленый чай

Этот скраб имеет массу преимуществ для кожи и здоровья в целом. Он снимает воспаление, облегчает боль в мышцах и способствует выведению токсинов.Для его приготовления объедините ½ чашки молотого кофе, 3 чайные ложки английской соли, 2 чайные ложки пищевой соды, 2 столовые ложки свежезаваренного зеленого чая и 4 столовые ложки масла жожоба. Нанесите смесь на тело массажными движениями и оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой.

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Кофе + масло ши

Масло ши содержит витамины А, D и Е, которые поддерживают высокий уровень влаги в коже и снимают воспаление. Этот скраб лучше всего подойдет раздраженной коже, нуждающейся в питании и увлажнении. Чтобы его приготовить, смешайте 2 столовые ложки кофейной гущи, 2 столовые ложки масла ши, 3 столовые ложки морской соли, ¼ чашки кокосового масла и 10 капель эфирного масла мяты. Скрабируйте тело в течении 10 минут, затем смойте смесь теплой водой.

Кофе + алоэ вера

Алоэ вера увлажняет и успокаивает кожу, а также придает ей естественное сияние. Смешайте 1 чашку кофейной гущи и 3 столовые ложки геля алоэ вера, затем нанесите смесь на тело и помассируйте кожу в течении 10 минут.

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