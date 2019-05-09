Лучшие советы о том, как использовать кофе в уходе за волосами, кожей лица и телом

Новости шоу бизнеса: Знаете ли вы, что кофе - это не только прекрасный бодрящий напиток, но и натуральное косметическое средство.

Кофеин выводит из организма токсины, улучшает кровообращение, сокращает проявление целлюлита и морщин, защищает кожу от вредоносного воздействия солнца и помогает избавиться от мертвых клеток.

Кроме того, кофе имеет множество преимуществ для волос, но обо всем по порядку. Ниже мы расскажем вам подробней о том, как использовать кофе в уходе за собой, получая максимум пользы от этого ингредиента.

Уход за волосами

Предотвращение выпадения волос

Облысение - распространенная проблема у мужчин среднего возраста, связанная с повреждением волосяных фолликулов и нарушением цикла роста волос. Кофеин в составе кофе укрепляет стержни волос, стимулируя их рост. Дважды в неделю мойте волосы свежесваренным кофе, чтобы восстановить красоту шевелюры.

Улучшение текстуры волос

Кофе укрепляет волосы изнутри, заметно улучшая их текстуру и качество. Уже после первого нанесения кофе непосредственно на волосы, вы можете наблюдать, как они становятся мягче, обретая естественный блеск. Аккуратно втирайте кофейную гущу в кожу головы, смывая ее спустя 15 минут шампунем и кондиционером. Это поможет насытить волосы полезными веществами и улучшить их общее состояние.

Улучшение циркуляции крови в коже головы

Молотый кофе стимулирует приток крови к коже головы, делая волосы сильнее и гуще. Чтобы приготовить эффективное средство для улучшения кровообращения, возьмите свое любимое масло для волос и обжарьте в нем четверть чашки кофейных зерен, периодически помешивая. Далее измельчите зерна и применяйте готовое средство раз в неделю.

Отшелушивание мертвых клеток кожи головы

Благодаря своей грубой текстуре кофейные гранулы эффективно отшелушивают мертвые клетки, поддерживая чистоту кожи головы. Всякий раз, когда вы чувствуете, что кожа головы и корни волос становятся жирными и грязными, используйте кофейную маску для глубокого очищения.

Усиление блеска волос

Кофе, как правило, имеет более низкий рН, чем вода, что помогает чешуйкам волос оставаться закрытыми, отражая больше света, чем обычно. Раз в неделю очищайте волосы прохладным свежесваренным кофе, чтобы обеспечить им дополнительный блеск и сияние.

Увеличение насыщенности цвета волос

Если вы хотите, чтобы ваши волосы приобрели насыщенный коричневатый оттенок, а также стали сильнее и крепче, приготовьте для них полезное средство на основе кофе. Для этого смешайте 1 столовую ложку свежесваренного кофе и 2 столовые ложки кондиционера. Держите смесь на волосах в течении 5-10 минут сразу после применения шампуня. Смойте теплой водой и наслаждайтесь красотой локонов!

Краска для волос на основе кофе

Чтобы затемнить цвет волос без использования химических красителей, помойте голову с шампунем, заварите немного крепкого кофе и нанесите на волосы, оставив на 1 час. Затем смойте теплой водой и наблюдайте за тем, как ваши волосы обретают более темный оттенок.

Кофейная маска для волос

Чтобы приготовить кофейную маску для волос в домашних условиях, смешайте до образования густой пасты 2 столовые ложки молотого кофе,1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку оливкового масла. Нанесите маску на волосы и оставьте на 1 час, после чего смойте теплой водой и шампунем, чтобы получить роскошную шевелюру.

Уход за лицом

Эксперты в области здоровья и красоты утверждают, что кофеин не только стимулирует работу мозга, но и улучшает состояние кожи, делая ее гладкой, упругой и сияющей.

Маска с кофе и кокосовым маслом

Кофе является природным антиоксидантом, что способствует циркуляции крови и обновлению клеток кожи. Кроме того, кофе помогает бороться с повреждением, вызванным ультрафиолетовыми лучами. Кокосовое масло, в свою очередь, обладает противомикробными и противовоспалительными свойствами, защищающими кожу от внешних факторов. Более того, данный ингредиент эффективно омолаживает и увлажняет кожу благодаря высокому содержанию лауриновой кислоты.

Чтобы приготовить полезную маску смешайте 1 столовую ложку молотого кофе и 1 столовую ложку кокосового масла. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 15 минут. Перед тем, как смыть маску, слегка помассируйте кожу, удалив мертвые клетки. Умойтесь теплой водой и промокните лицо бумажным полотенцем. Повторяйте данную процедуру 2-3 раза в неделю.

Маска с кофе и оливковым маслом

Известно, что оливковое масло глубоко увлажняет кожу, повышает ее эластичность и стимулирует выработку коллагена. Оливковое масло обогащено витаминами А, D, К и Е, каждый из которых благотворно влияет на здоровье кожи, замедляя процессы старения. Помимо перечисленных выше преимуществ, кофе также сужает кровеносные сосуды, устраняя отечность на лице, вызванную воздействием токсинов.

Смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе с 1 столовой ложкой оливкового масла первого отжима для приготовления действенной маски. Нанесите смесь на лицо и оставьте на 5-10 минут. После этого аккуратно помассируйте кожу круговыми движениями и смойте маску теплой водой. Используйте данное средство 2-3 раза в неделю для предотвращения сухости кожи.

Маска с кофе и лимоном

Лимон богат витамином C, что повышает эластичность кожи и регулирует работу сальных желез, предотвращая нежелательный жирный блеск в T-зоне.

Смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе с 1 чайной ложкой лимонного сока до образования густой пасты. Нанесите пасту на лицо и шею, оставив на 30 минут. После этого умойтесь теплой водой. Применяйте данное средство 1 раз в неделю, чтобы контролировать жирность кожи.

Маска с кофе, корицей и кокосовым маслом

Ключевым ингредиентом этой маски является корица, которая содержит циннамальдегид и проантоцианидины, снимающие воспаление на коже. Корица предотвращает закупорку пор и появление прыщей, а также эффективно борется с микробами.

Чтобы приготовить полезную маску для проблемной кожи, смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе с 1 чайной ложкой кокосового масла и ¼ чайной ложки корицы. Нанесите маску на лицо и шею, оставьте на 15 минут, после чего смойте теплой водой. Повторяйте процедуру 2 раза в неделю, чтобы очистить кожу от высыпаний.

Маска с кофе и молоком

Сырое молоко, входящее в состав данной маски, эффективно очищает и увлажняет кожу, делая ее гладкой, упругой и сияющей.

Для приготовления маски, смешайте до образования густой пасты 1 чайную ложку растворимого кофе и достаточное количество нежирного молока. Нанесите пасту на лицо, оставив на 15-20 минут. Перед тем, как умыться, слегка помассируйте кожу на протяжении 2 минут, чтобы избавиться от мертвых клеток. Смойте маску прохладной водой. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

Маска с кофе, яичным желтком и лимоном

Яичный желток содержит высокую концентрацию лютеина, отвечающего за поддержание высокого уровня влаги в коже, тогда как лимонный сок стимулирует выработку коллагена и сокращает проявление морщин.

Смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе, 1 яичный желток и ½ столовой ложки лимонного сока. Нанесите пасту на лицо и шею, оставьте на 20 минут, затем смойте теплой водой. Применяйте средство 2-3 раза в неделю.

Кофейно-медовая маска

Эта маска для лица удерживает влагу в клетках кожи, а также придает лицу упругость и эластичность. Для ее приготовления смешайте 1 столовую ложку растворимого кофе и 1 столовую ложку меда. Нанесите маску на лицо и шею, оставив на 20 минут. Слегка помассируйте кожу, прежде, чем смыть маску теплой водой. Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю.

Маска с кофе, йогуртом и овсом

Молочная кислота, присутствующая в йогурте, помогает бороться с бактериями, провоцирующими высыпания. Овес же служит прекрасным отшелушивающим средством, обеспечивающим поступление питательных веществ к коже.

Приготовьте полезную маску, смешав 1 столовую ложку растворимого кофе, 1 столовую ложку измельченного овса и достаточное количество йогурта для образования густой пасты. Нанесите смесь на лицо и шею, и оставьте на 30 минут. После этого умойтесь сначала теплой водой, затем холодной. Используйте данное средство 2 раза в неделю.

Уход за телом

Чтобы подтянуть кожу тела и избавиться от целлюлита, используйте натуральные кофейные скрабы.

Кофе + сахар

Чтобы приготовить увлажняющий и отшелушивающий скраб для тела, наполненный антиоксидантами и полезными веществами, объедините 2 столовые ложки кофейной гущи, 1 столовую ложку сахара и 1 чайную ложку оливкового масла. Хорошо перемешайте все ингредиенты и используйте данный скарб во время принятия душа. Храните готовую смесь в стеклянной банке не более 1 месяца.

Кофе + кокосовое масло

Для осветления тона кожи и удаления мертвых клеток, воспользуйтесь скрабом, приготовленным из 2-х столовых ложек кофейной гущи, ¼ чашки йогурта, 1 столовой ложки кокосового масла и сока половины лимона. В стеклянной миске смешайте все ингредиенты и используйте скраб в душе, оставляя его на коже на 15 минут для лучшего эффекта.

Кофе + мед

Для приготовления питательного скраба с антибактериальными свойствами, вам понадобиться 2 столовые ложки кофейной гущи, 3 столовые ложки йогурта (или цельного молока), 1 столовая ложка меда и 2 столовые ложки какао-порошка. Объедините все компоненты и нанесите на тело массажными движениями. Спустя 10 минут смойте скраб теплой водой.

Кофе + коричневый сахар

Чтобы ускорить регенерацию клеток и предотвратить гиперпигментацию, используйте скраб на основе кофейной гущи, коричневого сахара и миндального масла. Смешайте все ингредиенты в равных пропорциях и массажными движениями нанесите на кожу. Спустя 10 минут смойте скраб теплой водой.

Кофе + корица

Ингредиенты этого скраба для тела мягко отшелушивают омертвевшие клетки кожи, защищают от инфекций и раздражений, и помогают регулировать работу сальных желез. Для его приготовления смешайте в стеклянной миске ½ чашки молотого кофе, ¼ чашки кокосового масла, ½ чашки сахара и 1 чайную ложку корицы. Скрабируйте тело в течении 15 минут во время принятия душа. Храните смесь в герметичной банке не более 1 месяца.

Кофе + банан

Приготовьте питательный скраб для ног, объединив 1 чашку кофейной гущи, ¼ чашки оливкового масла, половину спелого банана и ½ стакана соли. Нежно помассируйте ноги скрабом на протяжении 15 минут, затем смойте теплой водой, удалив ороговевший слой кожи.

Кофе + зеленый чай

Этот скраб имеет массу преимуществ для кожи и здоровья в целом. Он снимает воспаление, облегчает боль в мышцах и способствует выведению токсинов.Для его приготовления объедините ½ чашки молотого кофе, 3 чайные ложки английской соли, 2 чайные ложки пищевой соды, 2 столовые ложки свежезаваренного зеленого чая и 4 столовые ложки масла жожоба. Нанесите смесь на тело массажными движениями и оставьте на 10 минут, затем смойте теплой водой.

Кофе + масло ши

Масло ши содержит витамины А, D и Е, которые поддерживают высокий уровень влаги в коже и снимают воспаление. Этот скраб лучше всего подойдет раздраженной коже, нуждающейся в питании и увлажнении. Чтобы его приготовить, смешайте 2 столовые ложки кофейной гущи, 2 столовые ложки масла ши, 3 столовые ложки морской соли, ¼ чашки кокосового масла и 10 капель эфирного масла мяты. Скрабируйте тело в течении 10 минут, затем смойте смесь теплой водой.

Кофе + алоэ вера

Алоэ вера увлажняет и успокаивает кожу, а также придает ей естественное сияние. Смешайте 1 чашку кофейной гущи и 3 столовые ложки геля алоэ вера, затем нанесите смесь на тело и помассируйте кожу в течении 10 минут.