Медики назвали, причины по которым стоит включить в свой рацион сельдерей В корне сельдерея содержится целый ряд витаминов и других полезных веществ. В частности, в нем ты найдешь витамин А, Е, К, В, С, ценнейшие аминокислоты: аспарагин, тирозин, каротин. Диетологи называют сельдерей одним из самых полезных корнеплодов.