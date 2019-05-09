Компания по производству мяса начнет продавать его заменитель

Новости шоу бизнеса: Подобные продукты пользуются спросом среди покупателей, заботящихся о своем здоровье и о животных.

Покупатели, обеспокоенные состоянием окружающей среды, сокращают потребление мяса или исключают их из своего рациона полностью. Для производства мяса необходимы огромные затраты воды и кормов.

Как сообщается, заменители мяса - это продукты, сделанные из соевого протеина и овощных экстрактов. В США их уже продают в ресторанах, специализирующихся на гамбургерах, и во многих супермаркетах.

Компания Tyson Foods в понедельник объявила о разработке заменителя, который совершенно не содержит мяса. Продукт поступит в продажу уже летом.

Компания Nestle уже продает заменители мяса в Европе. Она планирует начать продажу своих продуктов на американском рынке в этом году.