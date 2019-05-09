Упражнения, которые очень легко снимут усталость глаз

Новости шоу бизнеса: Эти упражнения помогают снять усталость, улучшить зрение и просто расслабиться.

Вы можете выполнять их дома или на работе: достаточно выделить всего несколько минут и позаботиться об относительно спокойной обстановке. Главное — заниматься ежедневно, отмечают специалисты.

Все упражнения нужно делать сидя с прямой спиной. По завершении каждого из них закрывайте глаза и отдыхайте несколько секунд.

Упражнение 1

Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы расслабить тело. Затем разотрите ладони и приложите их к глазам. Оставайтесь в таком положении, пока руки не отдадут тепло. Затем, не открывая глаз, снова разотрите ладони и опять приложите их глазам. Выполните упражнение три раза.

Упражнение 2

Откройте глаза и быстро моргните 10 раз. После этого закройте глаза, расслабьтесь на 20 секунд и прислушайтесь к дыханию. Повторите упражнение пять раз.

Упражнение 3

Сожмите кулаки и поднимите большие пальцы. Вытяните руки на уровне глаз. Посмотрите на пространство между бровями, переведите взгляд на большой палец левой руки. Снова посмотрите на пространство между бровями, а потом на большой палец правой руки.

Вдыхайте, смотря на межбровное пространство, и выдыхайте, глядя на пальцы. Сделайте от 10 до 20 повторений.

Упражнение 4

Опустите руки на колени, голову держите прямо. Посмотрите на точку перед собой. На выдохе опустите взгляд на большой палец левой руки, на вдохе снова посмотрите на точку перед собой.

Повторите то же самое с пальцем правой руки.

Упражнение 5

Расслабьте левую руку и оставьте её лежать на колене. Правую, сжатую в кулак с поднятым большим пальцем, вытяните вперёд. Сделайте правой рукой по пять круговых движений по часовой стрелке и против неё. Следите глазами за движением большого пальца. Вдыхайте, описывая верхнюю часть окружности, и выдыхайте на нижней.

Повторите упражнение с левой рукой.

Упражнение 6

Опустите руки на колени (кулаки сжаты, большие пальцы смотрят вверх). На вдохе начинайте постепенно поднимать правую руку и следить за перемещением большого пальца. Не сгибайте руку в локте и не двигайте головой. Когда палец достигнет максимальной точки видимости, начинайте выдыхать и опускать руку, всё так же следя за большим пальцем. Сделайте по пять повторений для правой и левой руки.

Упражнение 7

Вытяните правую руку перед собой, сожмите кулак и поднимите палец вверх. Сфокусируйте взгляд на кончике пальца. На вдохе начните медленно приближать руку к носу, не отрывая взгляда от пальца.

Дотроньтесь пальцем до носа, задержите дыхание и оставайтесь в таком положении пару секунд. Затем выдохните и медленно отведите руку в начальное положение, продолжая фокусироваться на пальце. Сделайте пять повторений.

Упражнение 8

Выберите удалённую точку или сядьте у окна и посмотрите на горизонт. Затем переместите взгляд на кончик носа и продолжайте смотреть на него 5–10 секунд. Делайте вдох, глядя на ближнюю точку, и выдох, глядя на дальнюю. Повторите упражнение 10–20 раз.

Если вы выполняете этот комплекс дома, то по завершении лягте в шавасану и за несколько минут постарайтесь полностью расслабиться.

Гимнастику для глаз нужно выполнять каждый день, особенно если вы много времени проводите за компьютером.

Существует только один нюанс: если у вас есть серьёзные проблемы со зрением (глаукома, катаракта, отслоение сетчатки), перед выполнением любых упражнений для глаз нужно проконсультироваться с врачом