Скачать
Пятница, 10.05.2019
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
ЕС осудил ограничения работы СММ ОБСЕ оккупантами на Донбассе
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
В оккупированном Крыму количество обысков выросло вдвое
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Челси в серии пенальти одолел Айнтрахт и пробился в финал Лиги Европы
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

Упражнения, которые очень легко снимут усталость глаз

Упражнения, которые очень легко снимут усталость глаз
22:14 Чт, 9 Май 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Эти упражнения помогают снять усталость, улучшить зрение и просто расслабиться.

Вы можете выполнять их дома или на работе: достаточно выделить всего несколько минут и позаботиться об относительно спокойной обстановке. Главное — заниматься ежедневно, отмечают специалисты.

Все упражнения нужно делать сидя с прямой спиной. По завершении каждого из них закрывайте глаза и отдыхайте несколько секунд.

Упражнение 1

Закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы расслабить тело. Затем разотрите ладони и приложите их к глазам. Оставайтесь в таком положении, пока руки не отдадут тепло. Затем, не открывая глаз, снова разотрите ладони и опять приложите их глазам. Выполните упражнение три раза.

Названы эффективные средства от "мешков" под глазами

Упражнение 2

Откройте глаза и быстро моргните 10 раз. После этого закройте глаза, расслабьтесь на 20 секунд и прислушайтесь к дыханию. Повторите упражнение пять раз.

Упражнение 3

Сожмите кулаки и поднимите большие пальцы. Вытяните руки на уровне глаз. Посмотрите на пространство между бровями, переведите взгляд на большой палец левой руки. Снова посмотрите на пространство между бровями, а потом на большой палец правой руки.

Вдыхайте, смотря на межбровное пространство, и выдыхайте, глядя на пальцы. Сделайте от 10 до 20 повторений.

Советы офтальмолога: как спасти глаза от аллергического конъюнктивита
Советы офтальмолога: как спасти глаза от аллергического конъюнктивитаЧитать полностью

Упражнение 4

Опустите руки на колени, голову держите прямо. Посмотрите на точку перед собой. На выдохе опустите взгляд на большой палец левой руки, на вдохе снова посмотрите на точку перед собой.

Повторите то же самое с пальцем правой руки.

Упражнение 5

Расслабьте левую руку и оставьте её лежать на колене. Правую, сжатую в кулак с поднятым большим пальцем, вытяните вперёд. Сделайте правой рукой по пять круговых движений по часовой стрелке и против неё. Следите глазами за движением большого пальца. Вдыхайте, описывая верхнюю часть окружности, и выдыхайте на нижней.

Повторите упражнение с левой рукой.

Упражнение 6

Опустите руки на колени (кулаки сжаты, большие пальцы смотрят вверх). На вдохе начинайте постепенно поднимать правую руку и следить за перемещением большого пальца. Не сгибайте руку в локте и не двигайте головой. Когда палец достигнет максимальной точки видимости, начинайте выдыхать и опускать руку, всё так же следя за большим пальцем. Сделайте по пять повторений для правой и левой руки.

Упражнение 7

Вытяните правую руку перед собой, сожмите кулак и поднимите палец вверх. Сфокусируйте взгляд на кончике пальца. На вдохе начните медленно приближать руку к носу, не отрывая взгляда от пальца.

Дотроньтесь пальцем до носа, задержите дыхание и оставайтесь в таком положении пару секунд. Затем выдохните и медленно отведите руку в начальное положение, продолжая фокусироваться на пальце. Сделайте пять повторений.

Как глаза могут указать на проблемы со здоровьем

Упражнение 8

Выберите удалённую точку или сядьте у окна и посмотрите на горизонт. Затем переместите взгляд на кончик носа и продолжайте смотреть на него 5–10 секунд. Делайте вдох, глядя на ближнюю точку, и выдох, глядя на дальнюю. Повторите упражнение 10–20 раз.

Если вы выполняете этот комплекс дома, то по завершении лягте в шавасану и за несколько минут постарайтесь полностью расслабиться.

Гимнастику для глаз нужно выполнять каждый день, особенно если вы много времени проводите за компьютером.

Существует только один нюанс: если у вас есть серьёзные проблемы со зрением (глаукома, катаракта, отслоение сетчатки), перед выполнением любых упражнений для глаз нужно проконсультироваться с врачом

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Как снять усталость глаз, Упражнения на глаза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Челси 1:1 Айнтрахт: онлайн-трансляция матча (серия пенальти)
02 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
03 Стоимость показа чашки Starbucks оценили в 2,3 миллиарда долларов
04 В украинский прокат выходят ужасы "Омен: Перерождение"
05 Валенсия - Арсенал (2:4) в 1/2 Лиги Европы: основные события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
США впервые в истории арестовали грузовое судно КНДР
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Туск рассказал об опасном тренде в глобальной политике
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Эмпайр-Стейт-Билдинг засияет желтым и синим цветами
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Смешная подборка фотоприколов и картинок, собранных со всего Интернета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь