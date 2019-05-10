Скачать
Пятница, 10.05.2019
Украина в 2019 году увеличивает экспорт агропродукции в ЕС
Украина в 2019 году увеличивает экспорт агропродукции в ЕС
Итоги 9 мая: День победы над нацизмом, "Бессмертный полк" в Киеве, Грицак - герой Украины, Лига Европы
Итоги 9 мая: День победы над нацизмом, Грицак и Лига Европы
Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
Стало известно, когда состоится бой Ломаченко - Кэмпбелл
Приметы и обряды на 10 мая – Семен Ранопашец, Семенов день
Приметы и обряды на 10 мая – Семен Ранопашец, Семенов день

Эксперты рассказали, чем опасны татуировки

Эксперты рассказали, чем опасны татуировки
09:31 Сегодня Телеграф planet-today.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Какой вред наносит организму такой вид вмешательства и какие последствия ждут любителей тату, рассказали специалисты.

В современном мире иметь татуировку — это способ самовыражения и индивидуальности человека. Существуют различные мнения об опасности для здоровья, которую может принести организму нанесение татуировок.Американскими учеными из Университета Огайо подсчитано, что практически 15% взрослого населения Америки, имеют татуировки.

Ученые Американской академии дерматологии убеждены, что несмотря на считающиеся нормой отеки и покраснения, а так же болевые ощущения возникающие после нанесения татуировки, важно знать, что существует риск развития инфекции. В большинстве случаев появляются аллергии на вводимые чернила, которые в дальнейшем проявляются появлением сыпи, волдырей, повышением температуры, выделением гноя из мест инъекций. Такие последствия связаны с не соблюдением санитарных норм, когда «специалисты» работают грязными иглами или испорченными чернилами. В этом случае необходимо без промедления обратиться к врачу. Так же в виде осложнений часто описываются всевозможные гнойные язвы и ожоги в местах татуировок.

Специалисты так же обнаружили, что среди людей сделавших татуировку, чаще встречается меланома кожи. В 2018 году выявлено 30 таких совпадений, однако доказательств связи между татуировками и раком кожи пока нет. 

Стало известно, как простая вода с газом может навредить здоровью

Научная работа в 2017 году выявила накопление диоксида титана, входящего в состав чернил, в лимфоузлах человека. Данный препарат назван возможным канцерогеном. Ученым предстоит еще выяснить: так ли это.

Желающие сделать татуировку на своем теле должны помнить о повышенной чувствительности наколки к солнечным лучам. Во избежание ожога, следует место татуировки закрывать от солнца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Татуаж, Татуировки, Советы медиков, Чем опасны татуировки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Военные США получат истребитель шестого поколения
03 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
04 ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
05 За последние два месяца в зоне ООС погибли 19 военнослужащих ВСУ, еще 92 ранены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп определился с новым министром обороны
Трамп определился с новым министром обороны
Погода 11 мая: в Украине преимущественно дожди с грозами
Погода 11 мая: в Украине дожди с грозами
Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн
Нацбанк 10 мая снизил курс гривни: доллар на уровне 26,25 грн
Рецепт дня: запеченное мясо в картофельной шубке
Рецепт дня: запеченное мясо в картофельной шубке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь