Эксперты рассказали, чем опасны татуировки

Новости шоу бизнеса: Какой вред наносит организму такой вид вмешательства и какие последствия ждут любителей тату, рассказали специалисты.

В современном мире иметь татуировку — это способ самовыражения и индивидуальности человека. Существуют различные мнения об опасности для здоровья, которую может принести организму нанесение татуировок.Американскими учеными из Университета Огайо подсчитано, что практически 15% взрослого населения Америки, имеют татуировки.

Ученые Американской академии дерматологии убеждены, что несмотря на считающиеся нормой отеки и покраснения, а так же болевые ощущения возникающие после нанесения татуировки, важно знать, что существует риск развития инфекции. В большинстве случаев появляются аллергии на вводимые чернила, которые в дальнейшем проявляются появлением сыпи, волдырей, повышением температуры, выделением гноя из мест инъекций. Такие последствия связаны с не соблюдением санитарных норм, когда «специалисты» работают грязными иглами или испорченными чернилами. В этом случае необходимо без промедления обратиться к врачу. Так же в виде осложнений часто описываются всевозможные гнойные язвы и ожоги в местах татуировок.

Специалисты так же обнаружили, что среди людей сделавших татуировку, чаще встречается меланома кожи. В 2018 году выявлено 30 таких совпадений, однако доказательств связи между татуировками и раком кожи пока нет.

Научная работа в 2017 году выявила накопление диоксида титана, входящего в состав чернил, в лимфоузлах человека. Данный препарат назван возможным канцерогеном. Ученым предстоит еще выяснить: так ли это.

Желающие сделать татуировку на своем теле должны помнить о повышенной чувствительности наколки к солнечным лучам. Во избежание ожога, следует место татуировки закрывать от солнца.