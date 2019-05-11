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Суббота, 11.05.2019
Эти простые продукты сохранят молодость и упругость вашей кожи
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Эти простые продукты сохранят молодость и упругость вашей кожи

Правильное питание может сделать ненужными антивозрастные кремы и инъекции, считает известный американский пластический хирург Энтони Юн. "Пища, которую едите, может влиять на появление морщин, на степень упругости и эластичности кожи, и даже на ее склонность к загару. Изменения в диете помогут убрать годы с вашего лица", - заявил Юн. Вот несколько продуктов, которые, как считает Юн, обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто не хочет стареть.
healthystyle.info
Фото: pixabay.com
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