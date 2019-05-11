Эти простые продукты сохранят молодость и упругость вашей кожи Правильное питание может сделать ненужными антивозрастные кремы и инъекции, считает известный американский пластический хирург Энтони Юн. "Пища, которую едите, может влиять на появление морщин, на степень упругости и эластичности кожи, и даже на ее склонность к загару. Изменения в диете помогут убрать годы с вашего лица", - заявил Юн. Вот несколько продуктов, которые, как считает Юн, обязательно должны присутствовать в рационе тех, кто не хочет стареть.