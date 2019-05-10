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Пятница, 10.05.2019
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Врачи рассказали, чем еще может быть опасен недостаток сна

Врачи рассказали, чем еще может быть опасен недостаток сна
11:54 Сегодня Телеграф planet-today.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты отмечают, что хронический недосып может быть одной из причин деменции в старости, так что речь идет о более чем серьезной проблеме.

Дефицит сна сказывается на когнитивных способностях человеческого мозга самым негативным образом — американские ученые говорят, что недостаток ночного сна не только снижает скорость реакции, но и провоцирует проблемы с памятью.

Исследование по теме провели сотрудники Мичиганского университета.

Исследователи провели тестирование, по итогам которого выяснили, что дефицит сна резко негативно воздействует на мозг — когнитивные показатели мыслительного органа снижаются даже после одной бессонной ночи, а если такие ночи случаются регулярно, то мозг подвергается необратимым дегенеративным изменениям.

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"Если вы не выспались, время вашей реакции замедляется примерно на сто двадцать миллисекунд. Мелочь? Да, но если речь идет о критических ситуациях, то эта мелочь может стоить вам жизни. Например, если вы управляете автомобилем, который двигается со скоростью 110 км/ч, то вы преодолеете дополнительные три с половиной метра, прежде чем успеете среагировать на неожиданную опасность", — рассказывают ученые.Что касается памяти, то на нее недостаток сна влияет аналогичным образом — воспоминания просто не закрепляются как следует в голове у невыспавшегося человека.

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Здоровье, Сон, Недостаток сна, Советы медиков, Чем опасен недостаток сна.
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