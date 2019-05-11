По Фрейду: признаки эмоциональной зрелости Что значит быть зрелой личностью? Психологи составили список черт, которые присущи эмоционально стабильному и рассудительному человеку. "Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, - это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, - это вы сейчас" (Зигмунд Фрейд). Вашему вниманию - список черт, которые присущи эмоционально стабильному и рассудительному человеку.