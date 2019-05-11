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Йога вместо зарядки: 15-минутный комплекс

Йога вместо зарядки: 15-минутный комплекс
21:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Миранда Керр, Жасмин Тукс, Дженнифер Энистон и другие знаменитые красотки с идеальными фигурами рекомендуют начинать свое утро с зарядки.

Правда эти барышни стандартному комплексу упражнений предпочитают зарядку с йогой.

Утро - отличное время для йоги. Дыхательные практики и комплекс асан на растяжку также настроит тебя на очень продуктивный и позитивный день.

Эта небольшая утренняя зарядка с йогой для начинающих прекрасно подходит для того, чтобы ускорить сердцебиение и, соответственно, сжечь от 100 калорий, а также направить твою энергия в правильное русло. После комплекса йоги, пусть и 15-минутного, ты будешь более сосредоточенной и спокойной.

Асаны из этой зарядки укрепят мышцы и растянут их, сделают тело более гибким, и помогут тебе поддерживать фигуру в форме.

Поза горы

Встань прямо, ноги вместе, стопы параллельны друг другу. Напряги ягодицы, направь копчик вниз, стараясь опустить центр тяжести ниже. Расправь грудную клетку, опусти плечи, голову не поворачивай, смотри все время перед собой. Сделай глубокий вдох и выдох. Следи за дыханием - оно должно быть ровным. Сделай пять-десять дыхательных циклов.

Приветствие солнца

Из позы горы подними руки вверх, сцепив ладони над головой, и сделай наклон вправо на выдохе. Затем глубоко вдохни и сделай наклон влево тоже на выдохе. Вернись в исходное положение и наклонись вниз, сгибаясь в пояснице. Старайся держать колени прямыми. Дотронься руками к полу. Задержись в таком положении, поставь ноги чуть шире и перекатывайся со стороны в сторону. Вернись в позу горы.

Поза горы с руками за спиной

Оставайся в позе горы, но заведи руки за спину и сведи лопатки вместе на несколько дыхательных циклов. Затем наклонись вперед с заведенными руками назад.

Чатуранга

Спустись вниз через планку и ляг на живот при необходимости, но желательно оставаться на руках. Слегка вытяните руки вперед и поднимите грудь в позе малыша кобры. Сожми лопатки вместе и подними спину, а таз опусти как можно ниже к полу. Оставайся в таком положении несколько дыхательных циклов.

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Поза собаки

Через планку встань в позу собаки, поднимая таз как можно выше. Пятки при этом оставляй на полу. Хорошо растяни мышцы и сделай пять-восемь глубоких вдохов и выдохов.

Поза воина I на правую ногу

Отодвинь левую ногу назад, прижми стопу к коврику, а правую ногу согни в колене и выдвини вперед. Левая нога должна стоять под углом 75 градусов. Убедись, что колено не выходит вперед и не выступает дальше стопы. Задержись на пять-восемь вдохов.

Поза собаки

Из первой позы воина стань в позу собаки и снова хорошо растяни мышцы.

Поза воина I на левую ногу и поза собаки

Повтори предыдущие два шага, но на другую сторону. Хорошо растягивай мышцы.

Ноги шире

Стань в позу горы, а затем сделай шаг влево на расстояние 1 метра. Ноги должны стоять намного шире бедер. Затем согнись в пояснице, расставь руки в стороны и задержись в таком положении на несколько вдохов. Затем поставь руки ладонями на пол и отодвинь их от себя как можно дальше.

Полезные свойства силовых тренировок

Затем сделай пару шагов руками обратно. Поставь их четко под тазом и сделай несколько глубоких вдохов. Вернись в позу горы.

Заверши зарядку с йогой асаной "приветствие солнца". 

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Спорт, Комплекс, Йога, Зарядка, Упражнение.
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