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Названы главные правила мытья рук

Названы главные правила мытья рук
08:40 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Отмечается, что многие делают это не так, как нужно.

Эксперты рассказали, как правильно мыть руки для защиты от бактерий. 

По словам специалистов, руки необходимо мыть исключительно чистой водой. Например, "вода для полива" на даче не подойдет для этого процесса. Лучше использовать воду из бутылки или же колодца.

Исследователи пришли к выводу, что жидкое мыло можно применять для мытья рук, но важно наносить его не только на кисти, но и на определенную часть запястий. Образовавшуюся пенку необходимо втирать в течение 20 секунд. Стоит не забывать обрабатывать зону вокруг ногтей, поскольку там обычно скапливается огромное число опасных патогенов. Мыльный раствор необходимо тщательно смыть чистой водой, она должна быть теплой или немного горячей, в таком случае увеличивается уровень дезинфекции.

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Мокрые руки вытираются только чистыми полотенцами. В некоторых домах они меняются раз в месяц, тогда данная гигиеническая процедура теряет всякий смысл. Необходимо помнить, что грязное полотенце содержит множество бактерий, после мытья они снова попадают на руки.

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Здоровье, Мытье рук, Советы медиков, Правила мытья рук.
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