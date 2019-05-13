Скачать
Понедельник, 13.05.2019
"Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
"Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
Туск: Страны "Восточного партнерства" за 10 лет стали ближе к ЕС
Туск: Страны "Восточного партнерства" за 10 лет стали ближе к ЕС
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров

Заядлым спортсменам: кофе помогает достичь лучших результатов

Заядлым спортсменам: кофе помогает достичь лучших результатов
21:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Выяснилось, что кофе полезен тем, кто занимается спортом.

Он повышает эффективность тренировок и помогает улучшить спортивные результаты на 2%-16%.

О пользе кофе в области физической активности и спорта заявили австралийские исследователи. Полученные ими данные опубликовал Medical Express. По словам научных специалистов, главный компонент кофе, кофеин, не только бодрит и улучшает концентрацию внимания, но и повышает выносливость - все это непосредственным образом сказывается на результатах спортивных занятий.

В пользу данного мнения ученых говорят результаты метаанализа более 300 исследований, анализировавших влияние кофеина на физическую активность людей. Исследователи констатировали: употребление кофе примерно за 45-90 минут до тренировки делает ее более эффективной. Например, в этом случае люди выполняют в тренажерном зале больше упражнений с весом. Также благодаря кофеину улучшаются результаты тех, кто занимается бегом и ездой на велосипеде.

Необычно: ледяная диета - уникальный способ похудения

"Для улучшения спортивных показателей необходима доза кофеина от 3 до 6 мг на килограмм веса", - подсчитали авторы работы.

В то же время специалисты предостерегают от злоупотребления кофеином.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Кофе, Занятия спортом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
03 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
04 Маникюр 2019: теплые летние идеи дизайна
05 Оригинальные поздравления с днем рождения 13 мая: стихи и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Порошенко встретился с генсеком НАТО
Праздники и выходные: сколько дней украинцы будут отдыхать в июне
Выходные в июне: сколько дней будут отдыхать украинцы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (6.05 - 12.05)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Детектив Пикачу&quot;: лента собрала почти $60 млн
"Детектив Пикачу": лента собрала почти $60 млн
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь