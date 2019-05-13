Заядлым спортсменам: кофе помогает достичь лучших результатов

Новости шоу бизнеса: Выяснилось, что кофе полезен тем, кто занимается спортом.

Он повышает эффективность тренировок и помогает улучшить спортивные результаты на 2%-16%.

О пользе кофе в области физической активности и спорта заявили австралийские исследователи. Полученные ими данные опубликовал Medical Express. По словам научных специалистов, главный компонент кофе, кофеин, не только бодрит и улучшает концентрацию внимания, но и повышает выносливость - все это непосредственным образом сказывается на результатах спортивных занятий.

В пользу данного мнения ученых говорят результаты метаанализа более 300 исследований, анализировавших влияние кофеина на физическую активность людей. Исследователи констатировали: употребление кофе примерно за 45-90 минут до тренировки делает ее более эффективной. Например, в этом случае люди выполняют в тренажерном зале больше упражнений с весом. Также благодаря кофеину улучшаются результаты тех, кто занимается бегом и ездой на велосипеде.

"Для улучшения спортивных показателей необходима доза кофеина от 3 до 6 мг на килограмм веса", - подсчитали авторы работы.

В то же время специалисты предостерегают от злоупотребления кофеином.