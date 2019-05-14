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Диетологи назвали специи, сжигающие вес

Диетологи назвали специи, сжигающие вес
04:15 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Обычные приправы могут способствовать похудению.

Многие люди придерживаются диеты, стараясь сбросить лишний вес, но не только правильный подбор продуктов способствует похудению. Учёные назвали приправы, употребление которых помогает сжигать жир и уменьшать количество калорий.

Учёные отмечают, правильное питание должны дополнять приправы, и лучшей из них для похудения является корица. Употребляя натощак всего четверть чайной ложки за час до еды, человек в 20 раз увеличивает скорость обмена углеводов. Лучше всего ей есть с мёдом, растворённым в воде. Это поспособствует расщеплению жировых отложений, снизит уровень холестерина в крови и глюкозы. Не менее полезным в этом плане является чёрный и кайенский перец.

Первый борется с жировыми отложениями и сжигает калории, улучшая пищеварение, а второй ускоряет в организме обмен веществ. Имбирь также позволит сделать фигуру стройнее. Пряность утоляет чувство голода, ускоряет метаболизм и разжижает кровь. Куркума имеет иные действия и позволит вывести лишнюю воду, снизить тягу к сладкому и предотвратит образование жировых клеток.

В списке специалистов не последнюю роль занимает кардамон. Эта специя обладает почти всеми вышеперечисленными свойствами. Также для налаживания работы организма и пищеварительной системы нужно есть хрен и анис.

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Диета, Похудение, Специи, Как похудеть, Приправы, Специи сжигающие вес.
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